El Halimi ärgerte sich über die vergebenen Chancen. – Foto: Markus Becker

"Darf uns nicht passieren": Baumberg hadert nach Pleite gegen Holzheim Oberliga Niederrhein: Das Leistungsvermögen der Sportfreunde Baumberg dürfte sich nach vier Punkten aus den ersten vier Spielen nicht wirklich im Tableau widerspiegeln. Entsprechend haderte Trainer Salah El Halimi nach Spielende. Sein Gegenüber Jesco Neumann lobte unterdessen die Chancenverwertung seiner Schützlinge. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Holzheim VfB Homberg SF Baumberg SV Sonsbeck + 2 weitere

Auch die Tabelle zeigt: Das Feld in der Oberliga Niederrhein ist überaus eng zusammen, Kleinigkeiten können über Sieg und Niederlage bestimmen. Ein Umstand, den die Sportfreunde Baumberg nach der 1:2-Niederlage gegen die Holzheimer SG einmal mehr am eigenen Leib anerkennen mussten. SFB-Trainer Salah El Halimi trauerte in gewisser Hinsicht den vergebenen Chancen hinterher, wollte beileibe aber nicht alles schlechtreden.

Zu wenig aus den Spielvorteilen gemacht "Wir haben das Spiel eigentlich dominiert und hatten gerade in der zweiten Hälfte gefühlt 80 Prozent Ballbesitz", analysierte El Halimi. In der Tat lauerten die Neusser Gegner besonders nach dem Seitenwechsel nur auf Ballgewinne, um in der Folge schnell umzuschalten. Ein Mittel, dass in der Endbetrachtung zwei Mal fruchtete und drei Punkte einbrachte. "Dann werden wir hier einfach zweimal ausgekontert, das darf uns nicht passieren. Dann ist die Restverteidigung einfach nicht gut. Andernfalls lässt du so eine Mannschaft gar nicht erst am Leben und gewinnst das Spiel."

Dabei hatte Baumberg auch durchaus Möglichkeiten das Spiel frühzeitig zu seinen Gunsten zu entscheiden. Doch vielversprechende Möglichkeiten blieben ungenutzt, so sieht es auch El Halimi: "Da sind wir einfach nicht eiskalt genug. Uns fehlt auch gerade unser Torjäger Robin Schnadt, das hat man auch einfach gemerkt, wir hatten keine Wucht im Sechzehner. Dann werden wir mit zwei Fehlern eiskalt bestraft."

Insgesamt stehen nach vier Spieltagen nur magere vier Zähler zu Buche. Immerhin etwas stärker als in der Vorsaison. Damals stand zum gleichen Zeitpunkt gar nur ein Zähler auf der Habenseite, wie auch El Halimi bemerkte: "Der Saisonstart ist schonmal besser als im letzten Jahr (lacht)", dennoch ist klar, dass die SFB alsbald eine kleine Trendwende einleiten sollten. "Wir wollen gucken, dass wir in den nächsten Wochen jetzt unbedingt punkten, weil wir nicht mehr unten reingeraten wollen. Da sehen wir aber, dass es noch ein langer Weg." Grund zum Schwarzmalen besteht zum derzeitigen Zeitpunkt aber noch nicht. Schließlich schlummert reichlich Potenzial in der Mannschaft, es fehlte lediglich die finale Konsequent: "Zuversichtlich macht mich die Entwicklung in der Mannschaft, zuversichtlich macht mich auch, dass wir guten Fußball spielen und dass wir uns Chancen erarbeiten und gut gegen den Ball arbeiten", betont El Halimi. "Wir haben aber leider immer wieder Phasen mit einem Durchhänger und in der Liga ist einfach so, dass die Mannschaften das relative schnell bestrafen. Da gilt es einfach diesen Mix zu finden." Neumann: "Wir sind total happy"

Ansprache Neumanns nach Spielende. – Foto: Markus Becker

Bei seinem Gegenüber Jesco Neumann herrscht natürlich für den Moment die absolute Euphorie. Einerseits gelang Holzheim nicht nur der erste Oberliga-Sieg der Vereinsgeschichte, dazu beendeten die Treffer von Abdelkarim Afkir und Sakaki Ota die zuvor andauernde Torlos-Serie: "Wir sind total happy. Wir waren heute maximal effizient, vor allem dafür, dass uns das in den letzten Wochen vorgeworfen wurde", freute sich Neumann entsprechend. Die angesprochene Effizienz impliziert natürlich auch, dass die Holzheimer nicht unbedingt das Chancenplus inne hatten, doch letztlich eiskalt zuschlugen. So schrie Torhüter Johannes Kultscher nach dem 2:1-Führungstreffer zu sich selbst: "Geil, wie unverdient." Dass die HSG auswärts gegen die hochgehandelten Baumberger sich zunächst auf die eigene Defensive fokussierte, überraschte Neumann keinesfalls, war es auch Teil des Matchplans: "Es war vielleicht auch die Ausrichtung, die wir auswärts haben, sicherlich nicht die spielbestimmende Mannschaft zu sein – ganz im Gegenteil", verriet er. "Baumberg war noch vor drei Jahren Oberliga-Meister und wie man hier an der neuen Anlage sieht, ist richtig Power in diesem Verein. Bei uns spielen Jungs, die vier Oberligaspiele haben, dort sind welche mit zig Regionalligaspielen. Da ist es auch normal, dass wir in der Summe weniger Spielanteile haben."

Hier feiert Holzheim die Führung. – Foto: Markus Becker