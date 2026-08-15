Darf man so Auftakt?

Saisonauftakt in der Zweiten Kreisklasse für die Zweite des SV Empor Erfurt. Direkt zum ersten Spieltag empfingen die Männer aus Hochheim die neu formierte zweite Mannschaft aus Schmira.

Empor legte direkt gut los und sorgte von Anfang an für klare Verhältnisse. Nach 20 Minuten stand es bereits 4:0 für die Männer in Blau, inklusive Hattrick von Jan Taylor, der später sein persönliches Saisontorekonto noch auf vier Treffer erhöhen konnte.

Zur Halbzeit stand es bereits 7:0 und die Partie war entschieden. Auch in der zweiten Hälfte ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen und spielten die Partie konzentriert zu Ende. Dabei gab es unter anderem noch einen Doppelpack vom neu gewählten Kapitän Oppitz.