Erfolgreicher Spieltag: Darching (in Rot) gelang der Mega-Coup in Deisenhofen, während Bayrischzell (in Weiß) gegen Rottach-Egern seine Chancen eiskalt nutzte. – Foto: Stefan Schweihofer

Darching knackt den Spitzenreiter - Warngau schlägt Irschenberg Bayrischzell revanchiert sich gegen Rottach-Egern

Die DJK Darching ärgert in der Kreisklasse 3 den Spitzenreiter, der TSV Weyarn kassiert eine Klatsche und der SV Warngau und der SV Bayrischzell gewinnen ihr Landkreisduell.

Landkreis – Der Kampf um die Aufstiegsrundenplätze scheint in der Kreisklasse 3 entschieden zu sein. Darching schaffte es als erste Mannschaft der Liga, beim FC Deisenhofen III zu punkten. Die DJK-Kicker setzten sich auf dem Kunstrasen im Münchner Vorort mit 1:0 durch. So werden wohl Deisenhofen, Helfendorf und Darching die ersten drei Plätze unter sich ausmachen. Die SG Aying/Helfendorf setzte sich in Weyarn klar mit 5:0 durch, der SV Bayrischzell feierte einen 5:1-Heimsieg gegen den FC Rottach-Egern. Das zweite Derby zwischen dem TSV Irschenberg und dem SV Warngau entschieden die Gäste mit 3:0 für sich. FC Deisenhofen III – DJK Darching 0:1 (0:1)

Tore: 0:1 S. Schlagbauer (20.). Unter dem Motto „Angriff ist die beste Verteidigung“ ging die DJK Darching in das schwere Auswärtsspiel beim Tabellenführer FC Deisenhofen III. Die Gäste spielten im ersten Durchgang ein aggressives Angriffspressing und hatten nicht nur mehr Spielanteile, sondern auch die besseren Möglichkeiten. Nach 20 Minuten fiel bereits der goldene Treffer. Hans Schlagbauer setzte sich an der Grundlinie durch und legte zurück auf seinen Bruder Simon Schlagbauer, der zum 1:0 einschoss. Nach der Pause stellte Darching um auf Mittelfeldpressing und stand sehr kompakt. Deisenhofen hatte gefühlte 85 Prozent Ballbesitz, kam aber nur zu zwei nennenswerten Möglichkeiten. Treffer fielen aber keine mehr, und so nahmen die Darchinger alle drei Punkte mit nach Hause. „Es war eine starke Leistung der gesamten Mannschaft, aus der man Josef Huber und Keeper Marinus Wiesgigl echt noch einmal hervorheben muss“, resümierte DJK-Trainer Patrick Lachmeier nach dem Schlusspfiff. TSV Weyarn – Aying/Helfendorf 0:5 (0:4)

Tore: 0:1/0:2 Wohlschläger (9./18.),, 0:3 Demmel (22.), 0:4 Budimlic (43.), 0:5 Wohlschläger (48./FE). Nichts zu holen gab es für den TSV Weyarn beim Heimspiel gegen Aying/Helfendorf. Gegen die SG fiel die Entscheidung zugunsten des neuen Tabellenführers bereits in der Anfangsphase. Die Gäste nutzten ihre ersten drei Möglichkeiten eiskalt aus und führten schon Mitte des ersten Durchgangs mit 3:0. Kurz vor der Pause legten die Gäste den vierten Treffer nach. Nach dem Wiederanpfiff fiel direkt das 5:0 per Foulelfmeter. Dabei blieb es dann bis zum Schlusspfiff. „Gegen Aying gab es für uns nichts zu holen“, resümierte TSV-Trainer Helmut Schenk nach der Begegnung. „Wir werden jetzt alles daransetzen, die Vorrunde ordentlich zu Ende zu bringen und den Spaß am Fußball wiederzufinden.“

TSV Irschenberg – SV Warngau 0:3 (0:2)

Tore: 0:1 Schönauer (19.), 0:2 Klaus (28.), 0:3 Hinterholzer (88.). Eine starke erste Halbzeit lieferte der SV Warngau beim Derby in Irschenberg ab. Die Gäste kontrollierten die Partie und erarbeiteten sich gute Möglichkeiten. Georg Schönauer brachte den SV Warngau in Führung. Durch eine direkt verwandelte Ecke erhöhte Sebastian Klaus nach einer knappen halben Stunde auf 2:0 für die Gäste. Nach der Pause kamen die Irschenberger immer besser in die Partie und drückten auf den Anschlusstreffer. Doch die Defensive der Gäste um den starken Keeper Thomas Mielke hielt das eigene Tor sauber. So konnte Christian Hinterholzer in der Schlussphase mit einem Konter zum 3:0-Endstand für Warngau den Sack zumachen. „Insgesamt geht der Sieg in Ordnung, weil wir ein Chancenplus hatten“, resümiert SV-Abteilungsleiter Simon Freutsmiedl. „Aber auch Irschenberg war nach der Pause druckvoll und hätte sich mindestens ein Tor verdient gehabt.“ Irschenbergs Trainer Marcus Huber war indes Verärgert: „Wir haben die ersten 35 Minuten verschlafen und in dieser Phase das Spiel verloren.“ SV Bayrischzell – FC Rottach-Egern 5:1 (1:0)