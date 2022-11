Darching entscheidet packendes Derby für sich Kreisklasse 3

Landkreis – Alles beim Alten in der Tabelle der Kreisklasse 3: Nichts zu holen gab es für den SV Bayrischzell. Das Duell der Kellerkinder zwischen Weyarn und Irschenberg entschieden die Gäste mit 2:0 für sich. Die DJK Darching gewann das Derby gegen den SV Warngau mit 4:2, während sich Rottach bei der SG Aying/Helfendorf geschlagen geben musste.

FC Deisenhofen – SV Bayrischzell 5:1 (3:0)

Tore: 1:0 Montsch (6.), 2:0 Müller (11.), 3:0 Petereit (30.), 4:0 Finkbeiner (69.), 5:0 Finkbeiner (81.), 5:1 Frege (83.).

Die Gäste fanden sich auf dem für sie ungewohnten Kunstrasen in der ersten Halbzeit nicht zurecht und lagen schnell mit 0:3 zurück. „Deisenhofen war hochmotiviert. Die haben es super ausgespielt und den Ball laufen lassen. Wir waren 0:3 hinten, ohne dass wir große Fehler gemacht haben“, berichtet SV-Trainer Wacco Schmid. Nach der Pause legte Deisenhofen zwei weitere Tore nach, ehe Paul Frege der Ehrentreffer zum 5:1-Endstand gelang. „Der Sieg war absolut verdient“, sagt Schmid. „Aber unsere Mannschaft ist gelaufen, hat gekämpft und sich nicht abschlachten lassen. Auf Kunstrasen ist es einfach etwas anderes.“

TSV Weyarn – TSV Irschenberg 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Monn (28.), 0:2 Monn (78.).

Beim Derby zwischen dem TSV Weyarn und dem TSV Irschenberg merkte man nicht nur, dass der Vorletzte auf das Schlusslicht traf, sondern auch dass es für beide Seiten um nichts mehr ging. In einer schwachen Begegnung hatten die Hausherren gegen einen personell arg dezimierten Gast aus Irschenberg zwar mehr vom Spiel. Die Weyarner scheiterten aber einige Male in aussichtsreicher Position. Besser machte es Benedikt Monn, der Irschenberg in Führung schoss. Nach der Pause machte Monn in der Schlussphase bei einem Konter den Sack zu. Weyarn spielte uninspiriert und konnte seine Chancen nicht nutzen. „Das war von uns das schwächste Spiel der gesamten Vorrunde. Diesen lustlosen Auftritt kann ich mir nicht erklären“, sagt Weyarns Coach Helmut Schenk. „Es war nicht unser bestes Spiel, aber wir sind heilfroh, dass wir mit einem Sieg in die Winterpause gehen“, resümiert Irschenbergs Spartenleiter Lorenz Juffinger.