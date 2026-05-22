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Darcan vs. Auletta: Finaler Kickoff um die Torjäger-Kanone
Basara und Eintracht beantworten die Frage, ob der Top-Torjäger der Verbandsliga aus Mainz oder Bad Kreuznach kommt. Oder mischt noch ein Dritter aus der Pfalz vorne mit?
von Mario Luge · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Bad Kreuznachs Deniz Darcan (links) kann mit bislang 26 Treffern Toptorschütze der Fußball-Verbandsliga werden. Dicht auf den Fersen ist ihm Basara-Ballerer Gianni Auletta (25 Tore) vor dem Kandeler Yasin Özcelik (23). – Foto: Fotos/Montage Mario Luge
Bad Kreuznach. Showdown am letzten Spieltag. Das Jagd-Fieber um die Torjägerkrone brennt! Das Aufstiegsrennen ist gelaufen, der Klassenerhalt gesichert. Doch Spannung in die Partie bringt ein Duell der besonderen Art. Wenn die SG Eintracht Bad Kreuznach am Sonntag beim FC Basara gastiert, kommt es zum ultimativen Stürmer-Showdownw: Deniz Darcan (26 Tore) trifft auf seinen ehemaligen Eintracht-Kollegen Gianni Auletta (25 Tore). Wer holt sich im direkten Aufeinandertreffen die Torjägerkanone der Verbandsliga?