 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Darcan vs. Auletta: Finaler Kickoff um die Torjäger-Kanone

Basara und Eintracht beantworten die Frage, ob der Top-Torjäger der Verbandsliga aus Mainz oder Bad Kreuznach kommt. Oder mischt noch ein Dritter aus der Pfalz vorne mit?

von Mario Luge · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Bad Kreuznachs Deniz Darcan (links) kann mit bislang 26 Treffern Toptorschütze der Fußball-Verbandsliga werden. Dicht auf den Fersen ist ihm Basara-Ballerer Gianni Auletta (25 Tore) vor dem Kandeler Yasin Özcelik (23).
Bad Kreuznachs Deniz Darcan (links) kann mit bislang 26 Treffern Toptorschütze der Fußball-Verbandsliga werden. Dicht auf den Fersen ist ihm Basara-Ballerer Gianni Auletta (25 Tore) vor dem Kandeler Yasin Özcelik (23). – Foto: Fotos/Montage Mario Luge

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Verbandsliga Südwest
SG Eintracht Bad Kreuznach
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Deniz Darcan
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Gianni Auletta
Gianni Auletta

So., 24.05.2026, 15:00 Uhr
FC Basara Mainz
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SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
15:00

Bad Kreuznach. Showdown am letzten Spieltag. Das Jagd-Fieber um die Torjägerkrone brennt! Das Aufstiegsrennen ist gelaufen, der Klassenerhalt gesichert. Doch Spannung in die Partie bringt ein Duell der besonderen Art. Wenn die SG Eintracht Bad Kreuznach am Sonntag beim FC Basara gastiert, kommt es zum ultimativen Stürmer-Showdownw: Deniz Darcan (26 Tore) trifft auf seinen ehemaligen Eintracht-Kollegen Gianni Auletta (25 Tore). Wer holt sich im direkten Aufeinandertreffen die Torjägerkanone der Verbandsliga?

Wie sich die beiden Ausnahmestürmer auf das Finale vorbereiten und warum das Alter dabei eine entscheidende Rolle spielt, lest ihr beim Plus-artikel der Allgemeinen Zeitung.