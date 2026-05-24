Darcan schnappt sich die Torjägerkanone Kreuznacher Stürmer trifft auch beim FC Basara Mainz wieder doppelt von Torben Schröder · Heute, 18:04 Uhr · 0 Leser

Deniz Darcan ist in diesem Frühjahr nicht zu stoppen. – Foto: Mario Luge

Während sich der FC Basara Mainz gerade nach einer starken, aber ungekrönten Verbandsliga-Saison von seinen Zuschauern verabschiedet, werfen die Gäste von Eintracht Bad Kreuznach ihren Kapitän in die Luft. Deniz Darcan hat sich die Torjägerkanone gesichert. Beim 3:3 (2:0) in Mainz gewann der Eintracht-Kapitän das direkte Duell mit Ex-Kollege Gianni Auletta mit 2:0. Da änderte auch der Doppelpack von Kandel-Spielertrainer Yasin Öczelik in Morlautern (3:3) nichts mehr – Darcans 28 Saisontore sind Ligaspitze.

„Es war mir doch wichtiger, als ich erst dachte“, erzählt der 32-Jährige, „aber nicht für mich, sondern für die Mannschaft. Ich bin sehr stolz, wie die Jungs mir heute und in den Spielen zuvor geholfen haben.“ Ein weiter Ball und eine Flanke ermöglichten Darcans Doppelpack. Erst deutete der Kreuznacher Mittelstürmer kurz einen Lauf in die Tiefe an, um sich dann vor die Mainzer Viererkette fallen zu lassen. So waren zwei Mann aus dem Spiel, der Flachschuss aus 18 Metern flog flach ins Eck (5.). Dann stieg Darcan zwischen zwei Gegenspielern hoch und nickte mit perfektem Timing ein (43.). Es war ein lebhaftes Spiel mit sehr unterschiedlichen Halbzeiten. Erst marschierten die Gäste, dann schüttelten die Mainzer Japaner die Trauer der verpassten Aufstiegsspiele ab und zauberten drei Tore heraus. Nur, dass Auletta dabei keine Rolle mehr spielte. Daisuke Fukuhara (67., 72.) und Taisei Okamoto (81.) glichen, mustergültig frei kombiniert, aus. Mit ihrer einzigen Chance in Halbzeit zwei hatte die Eintracht durch David Molnar noch auf 3:0 gestellt (55.), dann ging es dahin.