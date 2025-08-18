"Darauf wollen wir aufbauen" Aufsteiger verliert beim Spitzenteam

Ramlingen erwischte den besseren Start und ging nach 20 Minuten durch Tim-Jonas Schiewe in Führung, der nach einer zweiten Ballaktion aus rund zwölf Metern frei zum Abschluss kam und sicher vollendete. „Eigentlich hatten wir die Situation schon verteidigt, aber dann kommt der Ball nochmal scharf – so ein Ding darf dir auf dem Niveau nicht passieren“, haderte Klein nach der Partie.

Der Knackpunkt folgte kurz nach der Pause: In der 49. Minute spielte sich Ramlingen über die linke Seite stark durch. Jan-Ove Edeling setzte Utku Kani in Szene, der in den Strafraum eindrang und das 2:0 mustergültig vorbereitete. „Das war ein richtig schönes Tor, da haben sie ihre individuelle Klasse ausgespielt. Unser Plan, das 1:0 möglichst lange zu halten, war damit natürlich durchbrochen“, so Klein.

Doch Bruchhausen-Vilsen gab sich nicht auf und wurde in der Schlussphase belohnt. Nach einem Foul an Malcolm Anker zeigte Schiedsrichterin Larissa Kühl in der 83. Minute auf den Punkt. Nick Plate verwandelte sicher und brachte die Gäste wieder heran. "Da hatte man das Gefühl, dass nochmal was geht." so Klein. In den letzten Minuten warfen die Gäste alles nach vorne, erspielten sich noch Standardsituationen und schnupperten am Ausgleich. Doch in der Nachspielzeit machte Edeling mit einem Konter den Deckel drauf (90.).

„Am Ende ist es schade, dass wir nichts mitgenommen haben. Aber wir haben gezeigt, dass wir auch gegen ein Topteam wie Ramlingen lange mithalten können. Darauf wollen wir aufbauen“, resümierte Klein.

Die nächste Chance, um Punkte zu holen, hat der Aufsteiger dann am kommenden Samstag zuhause gegen den formstarken TSV Barsinghausen. Ramlingen-Ehlershausen, die auch im dritten Spiel ungeschlagen bleiben, sind erst am 30.08 wieder gefordert. Dann hat man mit der SSG Halvestorf-Herkendorf den nächsten Aufsteiger zu Gast.