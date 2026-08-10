„Darauf lässt sich aufbauen“: Wendschott unterliegt Isenbüttel

Der WSV Wendschott ist mit einer Niederlage in die Saison der Bezirksliga Braunschweig 1 gestartet. Gegen den MTV Isenbüttel unterlag die Mannschaft mit 0:2. Zwei vermeidbare Fehler führten zu den Gegentoren, hinzu kam ein vergebener Elfmeter. Dennoch zeigte sich Wendschotts Trainer Giuseppe Millemaci mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden.

Isenbüttel erwischte den besseren Start in die Partie und belohnte sich in der 24. Minute mit der Führung. Peywan-Roj Agirman nutzte einen Fehler in der Wendschotter Defensive zum 1:0.

Auch beim zweiten Gegentor half Wendschott mit. In der 52. Minute erhöhte Tim Oliver Bartsch auf 2:0. „Das zweite Tor war auch wieder ein Fehler von uns. Da standen unsere beiden IVs zu weit auseinander und haben den Steckpass nicht wahrgenommen. Und dann konnte der Spieler allein aufs Tor laufen.“

Der Trainer machte dabei keinen Hehl daraus, dass die Gegentore aus seiner Sicht vermeidbar waren. „Die Tore, die sie gemacht haben, waren unglücklich. Das erste Tor war von uns ein kleiner Stellungsfehler. Da wurde unsere Abwehrkette umspielt.“ Hinzu kam eine angeschlagene Nummer eins: „Unser Torhüter konnte nicht rauskommen, weil er angeschlagen war. Hat den Ball so nicht erreicht. Da ging es 1:0 in die Führung.“

Dabei hätte die Partie durchaus noch einmal eine andere Wendung nehmen können. Wendschott kam selbst zu Möglichkeiten und erhielt einen Elfmeter. Der Strafstoß blieb jedoch ungenutzt. „Wir haben einen Elfmeter bekommen, den wir nicht gemacht haben. Das wäre das 2:1 gewesen.“

Auch nach dem verschossenen Elfmeter machte die Millemaci-Elf weiter und kam zu Gelegenheiten. „Keine fünf Minuten, haben wir eine große Chance gehabt, wo dann auch ein Tor hätte fallen können. Mit ein bisschen Glück steht es 2:2.“ Doch der Anschlusstreffer blieb aus.

Am Ende blieb es beim 0:2. Für Giuseppe Millemaci war das Ergebnis angesichts des Spielverlaufs dennoch nachvollziehbar: „Aber ich glaube, im Großen und Ganzen geht der Sieg für Isenbüttel in Ordnung. Sie hatten mehr vom Spiel und hatten die besseren Chancen. Kann man schon sagen verdienter Sieg für Isenbüttel.“

Trotz der Niederlage richtete sich der Blick beim WSV jedoch schnell auf das Positive. „Wir selber sind eigentlich mit der Leistung zufrieden. Wir haben es sehr gut gemacht.“ Vor allem die Tatsache, dass die Gegentore aus individuellen Fehlern entstanden, gibt dem Trainer Hoffnung: „Wenn die beiden Fehler nicht gewesen wären, dann hätte es länger 0:0 stehen können. Und somit, darauf können wir aufbauen.“

„Wir haben uns gegen einen starken Gegner gut präsentiert und können jetzt aus dem Spiel ganz viel mitnehmen.“ In der kommenden Trainingswoche soll nun weiter an den Grundlagen gearbeitet werden.

Dabei spielt auch die personelle Situation eine Rolle. „Wir haben jetzt viele Urlauber wieder am Start, die jetzt noch ein bisschen trainieren müssen.“ Dass die Mannschaft spielerisch noch nicht vollständig auf ihrem Niveau ist, war für Giuseppe Millemaci ebenfalls erkennbar: „Daran hat man auch gemerkt, dass die spielerische Komponente bei uns noch ein bisschen gefehlt hat.“

Umso höher bewertet der Trainer die Leistung unter den schwierigen Bedingungen. „Aber nichtsdestotrotz bin ich mit der Leistung sehr zufrieden mit der Mannschaft. Gerade bei den Temperaturen, die ja wirklich brutal waren. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Darauf lässt sich aufbauen.“

Viel Zeit bleibt dem WSV Wendschott allerdings nicht, sich auf dem positiven Eindruck auszuruhen. Der Fokus richtet sich bereits auf die nächste Aufgabe gegen Hillersee. „Und wie gesagt, jetzt legen wir den Fokus auf das nächste Spiel gegen Hillersee, was auch nicht einfacher wird. Aber wir bereiten uns dementsprechend vor.“