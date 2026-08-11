"Darauf lässt sich aufbauen" -Garrel siegt beim Aufsteiger Union Lohne

– Foto: Robert Gertzen

Der BV Garrel hat auch beim SV Union Lohne drei Punkte eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Steffen Bury setzte sich mit 2:0 durch und steht nun bei sechs Punkten. Aufsteiger Union Lohne bleibt vorerst Tor- und Punktlos, musste jedoch auch gegen zwei Top-Teams antreten

Die Partie begann aus Sicht der Gastgeber denkbar ungünstig. Bereits in der dritten Minute brachte Rauh den BV Garrel mit 1:0 in Führung. Union Lohne ließ sich vom frühen Rückstand nach Einschätzung von Trainer Dennis Brode allerdings nicht aus der Partie bringen. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, waren nach dem Gegentor super drin und müssen einfach mal Spielglück haben und ein Tor machen“, sagte Brode.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Aufgabe für Lohne schwieriger. Christoph Lake sah in der 53. Minute nach einem Foulspiel Gelb-Rot, sodass die Gastgeber die verbleibende Spielzeit zunächst zu zehnt bestreiten mussten. Doch auch in Unterzahl hielt Union die Partie offen. „Selbst zu Zehnt waren wir noch sehr gut drin“, zeigte sich Brode mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 78. Minute. Gerrit Ideler erzielte das 2:0 für Garrel. „Mit dem 0:2 war das Spiel dann leider durch“, erklärte Brode.

In der 87. Minute musste Union einen weiteren Platzverweis hinnehmen. Der zuvor eingewechselte Phil Foppe sah wegen groben Foulspiels die Rote Karte. Brode bezeichnete die Entscheidung als „leider berechtigt“. In doppelter Unterzahl ging es für seine Mannschaft anschließend darum, keinen weiteren Gegentreffer zu kassieren: „Da kann man dann nur noch das Ergebnis halten.“