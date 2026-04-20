„Darauf können wir aufbauen“

– Foto: Sascha Drenth

Das Schlusslicht führt früh und überzeugt lange, verliert am Ende aber die Kontrolle – und erneut die Punkte.

„Es war ein starkes Spiel von uns gegen Neuenkirchen. Gerade die erste Halbzeit war, würde ich sagen, unsere beste in dieser Saison“, sagte Trainer Maik Hüneke. Die Führung fiel früh: „Nach einer Flanke von Maverick Meißner auf Maris Beuke hält der Torwart den Kopfball noch, aber Mika Bade macht den Nachschuss rein.“ Mika Bade traf in der siebten Minute zum 1:0, mit dem Gessel-Leerssen auch in die Pause ging. „So gehen wir mit 1:0 in Führung und auch verdient in die Halbzeit.“

Der FC Gessel-Leerssen hat in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 trotz einer über weite Strecken überzeugenden Leistung mit 1:3 gegen den TV Neuenkirchen verloren. Vor allem in der ersten Halbzeit präsentierte sich das Schlusslicht dabei so stark wie selten in dieser Saison.

Nach dem Seitenwechsel verschob sich das Kräfteverhältnis jedoch. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns etwas schwerer getan, Neuenkirchen hat mehr Dominanz ausgestrahlt“, erklärte Hüneke. Dennoch bot sich die Chance, die Führung auszubauen: „Wir hatten noch die Chance zum 2:0 durch Maverick Meißner, der frei vor dem Torwart steht, sich die Ecke aussuchen kann, den Ball aber vorbeischiebt.“

Die verpasste Möglichkeit sollte sich rächen. „Kurz danach fällt das 1:1 und dann wurde Neuenkirchen immer druckvoller“, so Hüneke. Florian Fröhlich traf zunächst zum Ausgleich (59.) und brachte die Gäste wenig später in Führung (75.), ehe Mario Meyer in der Schlussphase für die Entscheidung sorgte (88.).

Mit zunehmender Spieldauer schwanden bei den Gastgebern die Kräfte. „Am Ende ist uns auch die Kraft ausgegangen und der Sieg für Neuenkirchen geht in Ordnung“, sagte Hüneke. Dennoch zog er ein insgesamt positives Fazit: „Trotzdem war es eine starke Leistung der Mannschaft. Alle haben gut gekämpft und den Plan gut umgesetzt.“

Als ein Faktor für den Einbruch nannte der Trainer auch die personelle Situation: „Am Ende fehlt uns gegen so einen Gegner über 90 Minuten die Power, gerade weil einige verletzungsbedingt ausgefallen sind.“ Entsprechend richtet sich der Blick trotz der Niederlage nach vorn: „Die Mannschaft kann aber stolz auf die Leistung sein, darauf können wir aufbauen.“

Durch den Auswärtssieg festigt TV Neuenkirchen mit nun 41 Punkten den sechsten Tabellenplatz, während FC Gessel-Leerssen mit fünf Zählern weiterhin abgeschlagen am Tabellenende bleibt.

FC Gessel-Leerssen – TV Neuenkirchen 1:3

FC Gessel-Leerssen: Arne Jacob, Giorgio Amicone, Oliver Mauk, Ole Ehlers (76. Jannis Arslan), Florian Zimpelmann (67. Marc Malguth), Maris Beuke, Maverick Meißner, Mika Bade (37. Daniel Martin), Linus Wichmann, Ben Ehlers, Nicola Giovanni Nolte (80. Aaron Kelp) - Trainer: Maik Hüneke

TV Neuenkirchen: Fabian Klenke, Rajann Leymann, Cedric Fehse, Nils Willenborg (85. Marcel Luchtmann), Richard Sikut, Jan Hülseberg, Rene Kube (46. Luca-Alexander Feßner), Til Mohrmann (66. Mario Meyer), Sören Schweers, Florian Fröhlich, Marvin Luchtmann - Trainer: Mustafa Cali

Schiedsrichter: Till Schierbaum

Tore: 1:0 Mika Bade (7.), 1:1 Florian Fröhlich (59.), 1:2 Florian Fröhlich (75.), 1:3 Mario Meyer (88.)