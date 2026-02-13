»Darauf kann man aufbauen«: Generalproben für Haching und Coburg

Welche Rückschlüsse lässt die Vorbereitung der Vorstädter zu? – Foto: Sven Leifer

Manch Verbandsligist hat noch etwas Zeit, bis man endgültig in den Wettkampfmodus umschalten muss. Der TSV Kottern, der am Freitagabend gegen Kaufbeuren remisierte und bereits am morgigen Samstag gegen Sonthofen wieder im Einsatz ist, gehört dazu. Für andere Teams hingegen stehen an diesem Wochenende bereits die Generalproben für den Auftakt in die Frühjahrsrunde an. Unter anderem für Regionalligist Unterhaching und Bayernligist Coburg wird's schon bald wieder ernst...

Michael Feneberg (Sportlicher Leiter, Kottern): "Ergänzt durch zwei U19-Spielern war das ein ordentlicher Test von uns. Heute haben wir gegen Kaufbeuren gespielt, morgen geht es gegen Sonthofen. Die jungen Spieler haben es ordentlich gemacht. Grundsätzlich hat uns in der zweiten Halbzeit etwas der Zug nach vorne gefehlt, um das Spiel für uns zu entscheiden."

Lars Müller (Sportlicher Leiter, Coburg): "65 bis 70 Minuten eine ordentliche Leistung. Wir sind kompakt gestanden und hatten ein schnelles Umschaltspiel. Die Tore haben wir jeweils nach postwendenden Gegenstößen erzielt. Grundsätzlich waren wir gut in den Zweikämpfen und haben versucht, schnell zum Abschluss zu kommen. Vor der Pause hätten wir frühzeitiger nachlegen können und müssen. Großbardorf hatte nur eine einzige Tormöglichkeiten, da hatten wir etwas Glück. Auf dieses Spiel, der Härtetest, kann man aufbauen."