„Darauf dürfen wir uns nicht ausruhen“ – Olching verteidigt mit Mühe seine weiße Weste

Der SC Olching reitet in der Bezirksliga weiter auf der Erfolgswelle. Am Mittwoch gewann der Landesliga-Absteiger gegen den SV Untermenzing mit 2:0.

Olching – Zum Mann des Spiels in einer hitzigen Partie avancierte neben Tormann Maximilian Hoffmann der doppelte Torschütze Ferenc Ambrus. In der Tabelle rangiert der SCO nur wegen des schlechteren Torverhältnisses auf dem zweiten Platz hinter dem SV Planegg. Die Münchner Vorstädter haben ebenfalls zwölf Punkte auf der Haben-Seite, haben allerdings bereits ein Spiel mehr absolviert. Als einziges Team ist die Mannschaft von Cheftrainer Felix Mayer noch verlustpunktfrei.

Olchinger mit Aluminium-Glück

Von der makellosen Bilanz lässt sich der 30-Jährige aber nicht blenden. „Darauf dürfen wir uns nicht ausruhen.“ Zumal sich Mayer mit der spielerischen Darbietung wie schon zuletzt gegen Raisting ohnehin nicht vollends zufrieden zeigte. „Spielerisch war das nicht das, was wir können und was wir spielen wollen.“ Waren die Blau-Weißen in der ersten Spielhälfte noch das bessere Team, lief man nach Wiederanpfiff meist der Musik hinterher.

Ferenc Ambrus schoss den SCO nach 25 Minuten in Führung. Der Dauerbrenner verwertete eine mustergültige Flanke von Kerem Kavuk. Auf der Gegenseite hatten die Olchinger ihrerseits Alu-Glück, als eine verunglückte Flanke von Maximilian Kriebel auf die Querlatte titschte.

Ferenc Ambrus schnürt Doppelpack

In der zweiten Halbzeit war dann auch das Können von Schlussmann Maximilian Hoffmann gefragt. Der 21-Jährige entschärfte einige Untermenzinger Angriffe. Offensiv brachten die Olchinger nicht mehr viel zustande. „Wir sind nicht mehr ins Pressing gegangen“, moserte Mayer. Als sehr fahrig bezeichnete der SCO-Coach die Spielweise seines Teams.

Die Entscheidung zu Gunsten des SCO fiel drei Minuten vor dem Schlusspfiff. Maximilian Schwahn wurde von seinem Gegenspieler Maximilian Heigl unsanft im Strafraum gestoppt. So berechtigt der Elferpfiff war, so überzogen war allerdings die Rote Karte des jungen Schiedsrichters Yannic Schlicker gegen „Übeltäter“ Maximilian Heigl. Ambrus war es egal. Souverän verwandelte er seinen zweiten Saison-Elfer zur Entscheidung. (Dirk Schiffner)