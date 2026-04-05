»Darauf brennt auch das ganze Team!« – Showdown in der AK-Grafenau A-Klasse Grafenau: Tabellenführer Poppenberg gastiert beim Verfolger DJK-SSV Innernzell +++ Vorentscheidung im Titelrennen? +++ Poppenberg will Vorsprung ausbauen, Innernzell brennt auf den Heimsieg von red · Gestern, 13:15 Uhr · 0 Leser

Die DJK-SSV Innernzell um Spielmacher Sebastian Kölbl (Bildmitte) möchte am Ostermontag die Tabellenführung in der AK Grafenau zurückerobern. – Foto: Bernardo Picture

Am 20. Spieltag blickt alles auf das absolute Gigantenduell zwischen der DJK-SSV Innernzell und dem 1. FC Poppenberg. Die Ausgangslage könnte brisanter nicht sein: Poppenberg grüßt mit 40 Punkten von der Spitze, hat jedoch bereits 18 Spiele absolviert. Die Hausherren aus Innernzell lauern mit 38 Zählern auf Rang zwei, haben aber noch zwei Partien weniger auf dem Konto. Mit einem Heimsieg könnte die Pfeffer-Elf die Tabellenführung aus eigener Kraft wieder zurück nach „Zai“ holen. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit, als Innernzell mit einem fulminanten 5:2-Auswärtssieg die Punkte aus Poppenberg entführte.

Innernzell: Über die Defensive zum Thron Nach einer durchwachsenen Vorbereitung meldete sich die DJK-SSV Innernzell mit einem souveränen Sieg gegen die Grafenauer Zweitvertretung zurück. Spielertrainer Florian Pfeffer blickt trotz kleinerer Hürden im Winter optimistisch auf die aktuelle Phase: „Nach einer eher schwierigen Vorbereitung aufgrund vieler kranker oder verletzter Spieler war das ein sehr wichtiger Auftaktssieg gegen Grafenau II, der aus unserer Sicht nie gefährdet war und sogar höher ausfallen hätte müssen.“ Auch wenn spielerisch noch Luft nach oben sei, sieht er seine Truppe „auf einem sehr guten Weg und bereit für das Spitzenspiel am Montag.“