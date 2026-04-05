»Darauf brennt auch das ganze Team!« – Showdown in der AK-Grafenau

Am 20. Spieltag blickt alles auf das absolute Gigantenduell zwischen der DJK-SSV Innernzell und dem 1. FC Poppenberg. Die Ausgangslage könnte brisanter nicht sein: Poppenberg grüßt mit 40 Punkten von der Spitze, hat jedoch bereits 18 Spiele absolviert. Die Hausherren aus Innernzell lauern mit 38 Zählern auf Rang zwei, haben aber noch zwei Partien weniger auf dem Konto. Mit einem Heimsieg könnte die Pfeffer-Elf die Tabellenführung aus eigener Kraft wieder zurück nach „Zai“ holen. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit, als Innernzell mit einem fulminanten 5:2-Auswärtssieg die Punkte aus Poppenberg entführte.
Nach einer durchwachsenen Vorbereitung meldete sich die DJK-SSV Innernzell mit einem souveränen Sieg gegen die Grafenauer Zweitvertretung zurück. Spielertrainer Florian Pfeffer blickt trotz kleinerer Hürden im Winter optimistisch auf die aktuelle Phase: „Nach einer eher schwierigen Vorbereitung aufgrund vieler kranker oder verletzter Spieler war das ein sehr wichtiger Auftaktssieg gegen Grafenau II, der aus unserer Sicht nie gefährdet war und sogar höher ausfallen hätte müssen.“ Auch wenn spielerisch noch Luft nach oben sei, sieht er seine Truppe „auf einem sehr guten Weg und bereit für das Spitzenspiel am Montag.“
Um gegen den aktuellen Spitzenreiter zu bestehen, setzt Pfeffer vor allem auf die nötige Stabilität und taktische Disziplin. Wichtig werde laut dem Coach vor allem sein, „dass wir ab der ersten Minute wieder voll konzentriert sind und uns als Mannschaft auf unsere Defensivarbeit konzentrieren und sofort wieder in unser Spiel finden.“ Das Vertrauen in die eigenen Jungs ist groß, dass sie „alles auf dem Platz lassen.“ Die Tabellensituation dient dabei als zusätzlicher Push: „Die zwei Spiele weniger sind natürlich noch ein Trumpf in der Hinterhand, aber das Ziel ist ganz klar, zuhause Punkte zu holen und natürlich am besten die Tabellenführung am Montag wieder zurück auf ‚Zai‘ zu bringen. Darauf brennt auch das ganze Team!“ Personell sieht es gut aus, bis auf die Langzeitverletzten ist der Kader komplett.
Der 1. FC Poppenberg reist mit der Empfehlung eines hart erkämpften Sieges gegen Neudorf an. Trainer Thomas Farrenkopf sah dabei Licht und Schatten, war aber insgesamt mit der Moral zufrieden: „Das Spiel gegen Neudorf war für uns sehr intensiv. Nach einer sehr guten ersten Halbzeit haben wir in der zweiten Halbzeit leider etwas den Zugriff verloren, dennoch hat sich meine Mannschaft als Einheit präsentiert.“ Am Ende sei der Sieg über die vollen 90 Minuten gesehen verdient gewesen.
Dass das Gastspiel in Innernzell eine Herkulesaufgabe wird, ist dem Coach bewusst, doch er sieht eine deutliche Steigerung zum ersten Aufeinandertreffen. Das Spiel sei ein „absolutes Topspiel für uns, in dem wir auch wieder zeigen wollen, was wir als Mannschaft leisten können.“ Zwar ging das Hinspiel deutlich und verdient an die DJK, doch Farrenkopf betont: „Wir haben uns seitdem weiterentwickelt und ich bin auch guter Dinge, dass wir am Montag in Innernzell gewinnen können!“ Trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle wird nicht gejammert. Er erwartet ein „Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheiden können.“ Der Kader sei nach wie vor gut besetzt, um auch in diesem richtungsweisenden Duell eine Top-Mannschaft zu stellen.
Die weiteren Spiele des 20. Spieltags in der A-Klasse Grafenau 🐣: