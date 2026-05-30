„Daran wollen wir anknüpfen“

Die Ausgangslage scheint auf den ersten Blick klar. Der SC Hainberg belegt mit 60 Punkten aus 28 Spielen den zweiten Tabellenplatz und gehört damit zu den konstantesten Mannschaften der Liga. Die Gastgeber haben in dieser Saison bereits 69 Tore erzielt und nur 31 Gegentreffer kassiert. Zuletzt unterstrichen sie ihre starke Form mit einem 2:0-Erfolg gegen den SSV Nörten-Hardenberg. Bereits in der vierten Minute brachte Gundlach seine Mannschaft in Führung, ehe Zapkau in der 81. Minute den Endstand herstellte.

Die SG Bergdörfer reist dagegen als Tabellenzehnter mit 36 Punkten zum Spitzenteam. Der jüngste Auftritt macht der Mannschaft jedoch Mut. Beim 1:1 bei der SG Werratal 2000 zeigte das Team nach schwierigen Wochen eine deutlich verbesserte Leistung. Zwar gerieten die Bergdörfer durch das frühe Tor von Fromm bereits nach neun Minuten in Rückstand, doch Jauz gelang noch vor der Pause der Ausgleich.

Trainer Fabio Fröchtenicht sah vor allem die Reaktion seiner Mannschaft positiv. „Wir sind mit einigen personellen und sportlichen Rückschlägen nach Werratal gefahren, haben dort aber ein anderes Gesicht gezeigt als in den vorherigen Spielen.“ Besonders die Einstellung seiner Spieler hob er hervor: „Die Mannschaft hat die Partie angenommen, viel investiert und eine hohe Einsatzbereitschaft gezeigt.“

Trotz des Punktgewinns blieb bei ihm auch ein Gefühl des Verpassten zurück. „Dass es am Ende nur zu einem Punkt gereicht hat, lag auch daran, dass wir unsere Möglichkeiten nicht konsequent genutzt haben.“

Genau diese Einstellung soll nun auch gegen einen der stärksten Gegner der Liga gefragt sein. „Diese Herangehensweise wird auch in Hainberg gefragt sein“, betont Fabio Fröchtenicht. Er weiß um die Qualität des kommenden Gegners: „Mit Hainberg erwartet uns ein Gegner, der über die gesamte Saison hinweg konstant starke Leistungen gezeigt hat.“

Dass seine Mannschaft dennoch bestehen kann, zeigte bereits das erste Aufeinandertreffen der Saison. Im Hinspiel rang die SG Bergdörfer dem Favoriten ein 1:1 ab. Wedekin brachte die Gastgeber damals in der 31. Minute in Führung. Lange sah es nach einer Überraschung aus, ehe Schweighardt in der 90. Minute doch noch den Ausgleich für den SC Hainberg erzielte.

An diese Leistung wollen die Gäste nun anknüpfen. „Im Hinspiel ist es uns gelungen, den Gegner mit einer disziplinierten Leistung vor Herausforderungen zu stellen. Daran wollen wir anknüpfen“, sagt Fabio Fröchtenicht. Seine Vorstellungen für die Partie sind klar formuliert: „Entscheidend wird sein, kompakt aufzutreten, Hainberg möglichst wenig Räume zu bieten und gleichzeitig mit Überzeugung unser eigenes Spiel auf den Platz zu bringen.“

Für den SC Hainberg bietet sich die Chance, eine ohnehin starke Saison weiter zu veredeln. Die SG Bergdörfer dagegen will beweisen, dass der couragierte Auftritt in Werratal keine Eintagsfliege war. Das Hinspiel hat gezeigt, dass der Tabellenzweite gewarnt sein muss. Entsprechend dürfte die Begegnung mehr Spannung versprechen, als die Tabellenkonstellation zunächst vermuten lässt.