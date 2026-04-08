"Daran scheitert es bei uns": Kray scheidet im Pokal gegen die SGS aus

Kray verliert mit 1:4 gegen die SGS. – Foto: Markus Becker

Der ESC Rellinghausen behauptete sich im ersten Halbfinale gegen den SC Werden-Heidhausen. Der Landesliga-Aufstiegsanwärter hätte über den gesamten Spielverlauf klare Vorteile in Sachen Ballbesitz, geriet zum Schluss aber noch ins Zittern.

Zu dem Zeitpunkt war aber schon die Nachspielzeit angebrochen. Eine strittige Szene hatte das Aufeinandertreffen dennoch parat. Der eingewechselte Niklas Circovic hatte im Strafraum nur noch den gegnerischen Torhüter vor sich, wurde vor einem Schussversuch aber von hinten umgerempelt. Der Pfiff des Unparteiischen blieb jedoch aus. Schlussendlich brachte der ESC die Partie mit der ein oder anderen stressbedingten Schweißperle über die Zeit.

In der Folge schien es, als würde die Partie allmählich austrudeln, doch Werden-Heidhausen bäumte sich in der Schlussphase noch einmal auf. Zunächst verhinderte Haller mit einer weiteren herausragenden Parade - diesmal gegen Reo Yoda (76.) - den Anschlusstreffer. Die Hausherren gingen mehr ins Risiko und wurden spät belohnt. Ein Kopfball von Jamal Werner fiel ins lange Eck - nur noch 1:2 (90.).

Nach dem Seitenwechsel zunächst ein ähnliches Bild: Feldvorteile gehörten dem ESC, der dabei aber auch nur gelegentlich in die entscheidenden Gefahrenzone vorstieß. Wie zum Beispiel nach knapp einer Stunde. Nach Steckpass auf Malik Tchalawou verwandelte dieser zum 2:0 (56.).

Linus Thamm schoss Keeper Fabrice Haller aus vielversprechender Position im Strafraum zunächst in die Arme (23.), wenig später kratzte Haller den noch besser platzierten Abschluss aus dem Kreuzeck (38.). Das Tor fiel stattdessen auf der anderen Seite. Ein Querpass landete bei Bünyamin Sahin, der nicht lange fackelte und mit einem wuchtigen Abschluss an die Unterkante der Latte die Führung besorgte (41.).

Der ESC übernahm von Beginn an die Spielkontrolle, versuchte über Ballzirkulationen Lücken im gegnerischen Abwehrverbund zu reißen. Werden-Heidhausen beschränkte sich zunächst auf die eigene Defensivarbeit und lauerte auf Konter. Auf diese Weise isolierten sich die beiden Teams größtenteils. Klare Tormöglichkeiten blieben lange aus. Mit Fortschreiten der ersten Hälfte wagten sich die Hausherren auch immer wieder aus der eigenen Deckung und ins Offensivspiel.

In den Anfangsminuten hatte der FC Kray zunächst leichte Vorteile beim Ballbesitz und hätte sich mit zusätzlicher Konsequenz im letzten Drittel auch schon früh belohnen können. Die dickste Möglichkeit ließt dabei Ebeny Nguimba liegen, der freistehend vor Marvin Hartelt am Tor vorbeischoss (12.). Nachdem auch noch Mohamed El Zein eine gute Abschlussmöglichkeit im Strafraum vergab (28.), schaltete die SGS einen Gang hoch. Die Mittel waren zunächst recht simpel: Luiz-Simon Kreisköther war nach einem langen Ball in die Spitze auf und davon. Seinen ersten Abschluss wehrte der herauseilende Max Nawrath noch ab, der Nachschuss ins leere Tor war dann nur noch die leichteste Übung für den Angreifer (31.). "Ein langer Ball, wo wir nicht aufpassen, wo wir die Mitte nicht schließen, da pennen wir und dann läuft der Gegner allein aufs Tor zu, das kann nicht sein", ärgerte sich Kray-Cheftrainer Dimitrios Pappas. Die Gäste legten nach. Henri Kvesa und Volodymyr Honcharov kombinierten sich sehenswert durch die gegnerische Defensive. Letztgenannter hatte schlussendlich nur noch Nawrath vor sich und schob cool ins Eck (42.). Nachdem Yasar Cakir kurz vor Halbzeitpfiff auch noch das 3:0 nachlegte, schien die Messe vorzeitig gelesen (45.+4)

Kray kam seinerseits aber auch noch durch Kapitän Edmond Kadrijaj zum Anschluss (56.). Beide Seiten verzeichneten in der Folge auch weitere Torannäherungen. Siegfried Kalonda bot sich gar die XXL-Chance zur Vorentscheidung, doch er verzog völlig (65.), auf der anderen Seite scheiterte Benludvig Elad an Hartelt (70.). Schlussendlich fehlte Kray aber die letzte Konsequenz für ein spätes Comeback. In der Nachspielzeit machte Bilal Tairovski den Deckel drauf (90.+4).

Somit darf sich die SGS auf ein Finalspiel mit dem ESC Rellinghausen freuen, während sich auf der anderen Seite Pappas an den Abstiegskampf in der Landesliga erinnert fühlt: "Das ist das, was uns die ganze Saison begleitet. In dem richtigen Moment sind wir nicht da", schildert er. "Entweder in der Offensive oder in der Defensive. Da, wo man einen Mann braucht, wo man verteidigen muss und da, wo man alleine vor dem Torwart steht und das Ding reinknallen muss. Daran scheitert es bei uns."

Für die kommenden Wochen im Ligabetrieb schlägt er nun Alarm: "Wir können nicht locker lassen. Wir müssen Vollgas geben. Egal ob wir gute Spiele machen oder verlieren, müssen wir zusehen, dass wir nicht die gleichen Fehler wiederholen."

Die Möglichkeit zur Wiedergutmachung bietet sich dem FCK gleich am kommenden Sonntag (12. April) gegen den Mülheimer FC. Taggleich geht es für die SGS zum 1. FC Lintfort.

FC Kray – SG Essen-Schönebeck 1:4

FC Kray: Max Gerd Nawrath, Ebeny Senior Nguimba, Djibril Tamsir Camara (62. Anis El Ghiat), Michael Tosh Lake, Raul Sossong Bautista, Aidan Sadeghi (46. Benludvig Elad), Edmond Kadrijaj, Estevan Rascho, Jesse Arthur, Mohammed El Zein (46. Luca Kazelis), Marvin Nebangwa (40. Milot Ademi) - Trainer: Dimitrios Pappas

SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Anel Corovic (71. Fabio Theisen), Dennis Czok, Julius Nosal, Yassine Bentaleb, Yasar Cakir (85. Bilal Tairovski), Volodymyr Honcharov, Siegfried Kalonda (68. Sebastian Bodwell), Matondo-Manace Mbombo, Henri Kvesa (79. Fabio Theisen), Luiz-Simon Kreisköther - Trainer: Olaf Rehmann

Schiedsrichter: Johannes Alberts (Essen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Luiz-Simon Kreisköther (31.), 0:2 Volodymyr Honcharov (42.), 0:3 Yasar Cakir (45.+4), 1:3 Edmond Kadrijaj (56.), 1:4 Bilal Tairovski (90.+4)

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