„Daran knabbert die Mannschaft“: ASV Habach überwindet Auswärts-Fluch

Der ASV Habach überwindet mehr als nur eine Hürde nach dem Bezirksliga-Abstieg. Unter dem neuen Trainergespann liefert der ASV in der Kreisliga ab.

Michael Schmid und Dominik Detert sind auch hierhergekommen, um zu zeigen: Es geht auch anders. Bald ist ein halbes Jahr vergangen, seit sie beim ASV vorgestellt wurden. Schmids Fazit: „Wir sind definitiv angekommen.“ Warum funktioniert es also mit den beiden aus Spatzenhausen und Wielenbach, während andere zuvor nicht einmal die Hinrunde beendeten? Markus Vogt ist der Mann, der das beantworten kann. Selbst einer der Habacher, der den Verein zu dem gemacht hat, was er ist. Vogt kickte für den ASV, führte ihn als Trainer in die Bezirksliga, ist nun Abteilungsleiter, steht als solcher auch mal am Grill. Er sagt: „Das liegt an den beiden, nicht an uns.“

Habach – Fußball in Habach ist wie Volksfest. Inzwischen wird sogar wieder vermehrt Bairisch geredet, wenn die Konkurrenz in der Kreisliga anrückt. Für Auswärtige sind die Spiele in Habach eine Attraktion. Weil hier jeder willkommen ist. Nur ein Mysterium begleitet den Dorfverein seit Jahren: Aus unerklärlichen Gründen überleben Trainer von außen hier nicht lange.

Prinzipiell muss ein Trainer in Habach kein Hexenmeister sein. Nur gibt es ein paar Anforderungen, die man schon erfüllen sollte. Ein gesteigertes Interesse für die Reserve-Mannschaft etwa verlangen sie in Habach. „Damit man das große Ganze sieht. Das ist uns brutal wichtig“, erklärt Markus Vogt. Nachdem Schmid und Detert von der Murnauer Reserve gekommen waren, war das quasi eine Selbstverständlichkeit. Habachs Zweite ist ja nicht nur ein Ausbildungsteam, sondern auch eine Säule der Vereinskultur. Dort werden die Werte des ASV mindestens in gleichem Maße gelebt und gewahrt wie bei der Ersten. Darauf lege man großen Wert, betont der Abteilungsleiter.

In einem Dorf mit 1100 Einwohnern versteht es sich quasi von selbst, die eigenen Leute nicht zu vernachlässigen. Mit Emanuel Pohl aus der Jugend und Florian Neuschl, über Jahre in der Reserve gereift, haben die neuen Trainer zwei eigene Leute eingebaut, sie gar zu Stammspielern aufgebaut. „Darüber freuen wir uns, die Mischung ist wichtig“, erklärt der Abteilungsleiter. Wer solche ungeschriebenen Gesetze befolgt, genießt die Gunst der Habacher. Im Gegenzug bekommt man ein „ruhiges, entspanntes Umfeld“, wie Michael Schmid feststellt. „Du merkst hier ganz viel Harmonie.“

Bezirksliga-Absteiger spielt bislang überragende Saison – Auswärts-Fluch

Der Abstieg aus der Bezirksliga löste keine Sinnkrise aus. Gewiss fragen sich manche nach unerklärlichen Gruselauftritten auf fremden Plätzen, wie das einem ehemaligen Bezirksligisten mit starkem Kader nur passieren kann. Markus Vogt tritt oft als Vermittler im Fanlager auf, sagt dann: „Die zwei Jahre waren Höchstleistungen.“ Außerdem werde auch in der Kreisliga Fußball gespielt, oft sogar ziemlich guter und fordernder.

Mit dem Verlauf der Saison können sich alle Seiten bislang anfreunden. Die lange Pause im August sowie die schwere Verletzung von Kapitän Michael Baumgartner zerstäubten zwar die Euphorie der Vorbereitung. Allerdings gab es auch danach ansehnliche Auftritte gegen Peiting, Altenstadt und Münsing – alle drei Teams mit Ambitionen für vordere Platzierungen.

Auffällig ist nur, dass die Leistungen extrem variieren, je nachdem, wo gespielt wird. Daheim versprühen sie die neue Inbrunst – das weiß-blaue Mia san Mia – auf dem ganzen Platz. Da sind sie einfach nicht zu bezwingen, zeigen den neuen offensiven Fußball, den Schmid und Detert in der Kreisliga wieder aufziehen wollten. „Da ist mehr Sicherheit, mehr Mut da“, hat Michael Schmid erkannt. Auswärts erkennen die Fans komischerweise ihr Team meist nicht wieder.

Bei allen vier Niederlagen kassierten die Habacher in den ersten sieben Minuten ein Gegentor. „Daran knabbert die Mannschaft, sie wankt dann immer“, erklärt der Coach. Sobald sich dieses in erster Linie mentale Problem eindämmen lässt, sind sie überzeugt, dass es noch weiter nach oben geht. Zuletzt lief es diesbezüglich , zumindest was die Ergebnisse betrifft, ganz ordentlich: Von den jüngsten beiden Gastspielen in Peißenberg und Berg kehrten die ASV-Kicker jeweils mit einem 2:1-Sieg zurück.

Neue Anführer und Spieler harmonieren perfekt

Vielleicht ja gar in Reichweite zu Geretsried und Lenggries? „Es ist noch alles drin, du bist nicht meilenweit weg“, sagt Michael Schmid. Habachs großer Vorteil ist die Gelassenheit, die den Verein nach dem Abstieg umgibt. Alles kann, nichts muss, nach dieser Losung spielen sie drauf los. Wohl wissend, dass sie mitten in einem Umbruch stecken. Neue Anführer wie Severin Annaberger und Tobias Habersetzer bilden sich heraus.

Neue Spieler wie Georg Schwabl oder Manuel Diemb finden zu ihren Rollen. Sobald sich das Gefüge fertig ausgebildet hat, dürfte es auch auswärts anders auftreten. Das hoffen zumindest alle. Wenn man Michael Schmid fragt, warum er und Kollege Detert in Habach funktionieren, sagt er: „Die Mannschaft hat gemerkt: Da ist ein Trainerteam mit einem Plan. Und der Plan funktioniert.“ Niemand sollte die menschliche Komponente außer acht lassen. Michael Schmid und Dominik Detert sind ausgesprochen gesellige Leute – und als so jemand ist man in Habach prinzipiell immer gut aufgehoben.