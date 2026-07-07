Daouda Beleme stürmt wieder für den VfB Lübeck

Der VfB Lübeck vollzieht eine Rückholaktion mit Ansage: Der 25-jährige Angreifer Daouda Beleme kehrt an die Lohmühle zurück. Der Offensivspieler, der bereits in der Rückrunde der Saison 2023/24 für die Grün-Weißen auflief, unterschrieb erneut einen Vertrag und soll den Angriff des Regionalligisten mit seiner Schnelligkeit und Athletik beleben.

Mit Beleme gewinnt der VfB einen hochgradig variablen Akteur für die vorderste Reihe. Ob als zentraler Stoßstürmer oder als pfeilschneller Außenspieler – Beleme fühlt sich in der gesamten Offensivzone wohl. Dass er weiß, wo das Tor steht, belegen seine Statistiken eindrucksvoll: Mit 32 Treffern in 70 Regionalliga-Einsätzen hat der gebürtige Hamburger in der Nord-Staffel auf sich aufmerksam gemacht.

Zuletzt sammelte der Nationalspieler Burkina Fasos internationale Erfahrung beim Al-Jazira Al-Hamra Club in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zuvor war er unter anderem beim Hamburger SV unter Vertrag und konnte dort sowie während seiner Leihen – etwa zum VfB Lübeck oder in die 3. Liga – wertvolle Impulse für seine sportliche Entwicklung mitnehmen.

„Musste nicht lange überlegen“

Für Beleme ist der Wechsel zurück nach Lübeck eine Herzensangelegenheit. „Ich kenne den Verein, das Umfeld und viele Menschen hier bereits aus meiner ersten Zeit beim VfB. Deshalb musste ich nicht lange überlegen“, begründet der Rückkehrer in der Meldung des VfB Lübeck seine Entscheidung. Ausschlaggebend waren auch die Gespräche mit der sportlichen Leitung: „Bei Hanno Behrens und Romain Brégerie habe ich sofort gespürt, dass hier mit viel Leidenschaft und klaren Ideen gearbeitet wird.“

Auch die sportliche Führung zeigt sich glücklich über den Transfercoup. „Daouda hat in der Regionalliga eindrucksvoll bewiesen, welche Qualitäten er besitzt. 32 Tore in 70 Spielen sind eine Quote, die man nicht oft findet“, so Hanno Behrens und Romain Brégerie unisono. Sie betonen, dass Beleme mit seinem Tempo und seinem Tiefgang genau das Profil erfülle, das der Mannschaft in der kommenden Saison helfen werde.

Bekanntes Gesicht für den Neuaufbau

Die Rückkehr eines Spielers, der die Abläufe im Verein und die spezielle Atmosphäre auf der Lohmühle bereits kennt, gilt im Fußball als großer Vorteil. Beleme soll nun als Fixpunkt in der Offensive dabei helfen, den Neuaufbau an der Lohmühle entscheidend mitzuprägen.