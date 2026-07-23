Dante ruft überraschendes Saisonziel bei den Bayern-Amateuren aus

Fanliebling Dante ist der neue Trainer der Bayern-Amateure. – Foto: IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert

Ex-Bayern-Profi Dante trainiert seit dieser Saison die Amateure des Rekordmeisters. Vor dem Regionalliga-Auftakt ruft er ein überraschendes Ziel aus.

sein Saisonziel: „Wir müssen ehrlich sein: Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Mein Hauptziel ist es, diese Jungs weiterzuentwickeln – nicht nur als Fußballer, sondern auch als Menschen. Ich war 24 Jahre lang Profi. Ich möchte den Jungs zeigen, was sie benötigen, um selbst Profi zu werden. Der Prozess ist mir wichtiger als die Ergebnisse.“

Am Freitag (19 Uhr) starten die Amateure des FC Bayern gegen Eltersdorf in die neue Regionalliga-Saison. Erstmals als Cheftrainer an der Seitenlinie: Ex-Profi Dante (42), der zwischen 2012 und 2015 für den FCB aufgelaufen ist. Im Rahmen einer kleinen Presserunde sprach der frühere brasilianische Verteidiger am Donnerstag über …

Dante: Kaffee mit Eberl brachte Stein ins rollen

das Derby am 17. Oktober gegen 1860: „Ich habe schon nach unseren ersten Testspielen gemerkt, wie wichtig dieses Derby für unsere Fans ist. Überall hieß es: ‚Derby, Derby.‘ Das zeigt, welche Bedeutung dieses Spiel hat.“

seine Verpflichtung: „Ich war in München und habe Max Eberl gefragt, ob wir uns auf einen Kaffee treffen. Wir kennen uns noch aus Gladbach. Er hat mich gefragt, was ich nach meiner Karriere mache, und ich habe ihm erzählt, dass ich Trainer werde. Danach haben wir immer wieder ausgetauscht. Auch Christoph Freund hat mich unterstützt.“

sein Trainer-Vorbild: „Von Jupp Heynckes habe ich viel gelernt, genauso von Pep Guardiola oder Lucien Favre. Von jedem nimmt man etwas mit. Für mich ist das Wichtigste, authentisch zu bleiben.“

Dante-Fußball: „Meine Mannschaft soll mit Freude spielen. Gerade junge Spieler sollen Spaß daran haben. Aber hinter dieser Freude steckt harte Arbeit. Es braucht Disziplin, Professionalität und Respekt. Ich sage meinen Spielern immer: Harte Arbeit ist das Einzige, das du nicht ersetzen kannst. Meine Philosophie lässt sich eigentlich ganz einfach zusammenfassen: Werte plus Einstellung. Das ist für mich alles.“

Dante packt über Bayerns Abwehr-Talent aus

Abwehr-Juwel Filip Pavic: „Man merkt sofort, dass er viel Qualität hat. Er hört gut zu und will sich ständig verbessern. Er ist noch manchmal schüchtern, aber das ist völlig normal. Er muss noch an ein paar Details arbeiten. Vor allem soll er mehr kommunizieren. Ansonsten bringt er alles mit, um ein sehr guter Verteidiger zu werden.“

seinen Austausch mit Profi-Trainer Vincent Kompany: „Vincent und ich haben einen sehr guten Draht. Wir sprechen viel über Fußball, über seine Ideen und darüber, was er von den Spielern erwartet. Er hat Bock, junge Spieler weiterzuentwickeln und sie auch spielen zu lassen.“