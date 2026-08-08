Dante holt ersten Punkt als Bayern-Trainer, Keine Tore in Haching

Die SpVgg Unterhaching und die Quecken aus Eltersdorf haben sich mit einem torlosen 0:0 getrennt. In der Anfangsphase gab es auf beiden Seiten nur wenige nennenswerte Möglichkeiten. Im weiteren Verlauf erarbeitete sich Haching ein Chancenplus, konnte die Gelegenheiten jedoch nicht nutzen. Auch die Gäste setzten immer wieder gefährliche Vorstöße. Nach der Pause wurde Unterhaching zunehmend stärker und drängte auf den Führungstreffer. Doch der Ball wollte einfach nicht ins Netz – auch weil die Aufsteiger aus Eltersdorf leidenschaftlich verteidigten. So blieb es bis zum Schlusspfiff beim 0:0. Während die Quecken den Punkt als Aufsteiger sicherlich gerne mitnehmen, dürfte sich bei den Hausherren eher das Gefühl breitmachen, zwei Zähler liegen gelassen zu haben.

Der FC Bayern München II und der FC Schweinfurt 05 haben sich mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Die Münchner starteten dominant und gingen in der 12. Minute verdient in Führung. Bogdan Olychenko kam frei zur Flanke und fand David Heindl, der die Kugel aus fünf Metern ins Tor bugsierte. Auch danach blieb Bayern die bessere Mannschaft und hatte mehrere gute Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Doch wie so oft im Fußball gilt: Wer vorne die Dinger nicht macht, kassiert sie hinten. In der 36. Minute kombinierte sich Schweinfurt sehenswert durch, eine Flanke fand Dellinger, der aus kurzer Distanz einköpfte. Mit dem 1:1 ging es in die Pause. Im zweiten Durchgang hatte Bayern zwar mehr Ballbesitz, konnte sich aber kaum noch ganz klaren Torchancen erspielen. Gleichzeitig blieben auch die „Schnüdel“ bei ihren gelegentlichen Vorstößen gefährlich, sodass es bis zum Schlusspfiff spannend blieb. Am Ende können die Gäste mit dem Punkt sicherlich besser leben. Vor allem aufgrund der Möglichkeiten im ersten Durchgang wäre ein Sieg für die Münchner durchaus verdient gewesen – doch weil die Chancen ungenutzt blieben, musste sich der FCB mit einem Zähler begnügen.