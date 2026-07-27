Dante-Debüt geht in die Hose – Haching zwingt sich zu Arbeitssieg

Nach einer schwachen Vorbereitung verlor Dante mit Bayern auch den Regionalliga-Auftakt. – Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldber

Der FC Bayern München II hat gegen den Aufsteiger SC Eltersdorf überraschend mit 0:1 verloren. Die SpVgg Unterhaching holte mit einer jungen Truppe einen knappen Sieg gegen die Reserve der SpVgg Greuther Fürth.

Bei den Gästen aus Eltersdorf gab es nach dem Auswärtssieg des Aufsteigers aus Mittelfranken einen Kasten Bier und lautstarken Jubel zu Partymusik in der Umkleidekabine. Bei Bayerns neuem Trainer Dante gab es hingegen kurz nach dem Schlusspfiff verdutzte Blicke am Seitenrand.

Beim Debüt des neuen FC Bayern Amateure-Trainer Dante setzt es für die Münchner eine bittere Heimniederlage. Die SpVgg Unterhaching erledigt derweil ihre Hausaufgaben zum Saisonauftakt.

Der 42-jährige Ex-Profi hatte mit seiner Mannschaft das Spiel gegen ausschließlich defensiv agierende Gäste nach einem Last-Minute-Tor verloren. Ausgerechnet Routinier Benno Schmitz verlor in der 87. Minute einen Zweikampf mit Gegenspieler Leo Sommer, der den entscheidenden Treffer der Partie markierte und für Ernüchterung beim neuen Cheftrainer sorgte.

„Das späte Tor ist sehr bitter für uns. Wir müssen selbstkritisch sein und noch einige Dinge verbessern, aber auch den Kopf oben behalten“, so die Bilanz des Ex-Bundesligaprofis. Die Münchner waren in dem Spiel vor überschaubaren 1423 Zuschauern im Grünwalder Stadion spielbestimmend, münzten aber zahlreiche gute Chancen von Mudaser Sadat (8., 26.), Michael Scott (44.) und Yll Gashi (78.) nicht in Tore um. „Es hat leider nur das Ergebnis gefehlt“, so Dante.

SpVgg Unterhaching – SpVgg Greuther Fürth II 1:0 (1:0)

Die Hachinger offenbarten beim knappen Heimsieg wie bereits in der holprigen Vorbereitung eine massive Abschlussschwäche. Gegen die kleinen „Kleeblättler“ blieb die SpVgg in den ersten 25 Minuten mit dem Treffer von Stürmer Jeroen Krupa zur 1:0-Führung (18.) und vielen weiteren Torabschlüssen aus aussichtsreichen Positionen noch dominant, danach riss der Faden hingegen komplett. Die Mannschaft von Interims-Cheftrainer Janek Frensch hatte bis zur Pause Glück, dass die Gäste gute Chancen zum Ausgleich kläglich vergaben.

In der chancen- und höhepunktarmen zweiten Hälfte verpasste es Hachings Moritz Müller zunächst freistehend vor Fürths Torwart Theo Menapace, die Führung auszubauen (47.). Nach einer druckvollen Schlussphase der Gäste inklusive eines knapp am Hachinger Tor vorbeigezielten Freistoßes vom ehemaligen Hachinger Popp unmittelbar vor dem Abpfiff (90.+5) blieb es beim knappen Hachinger Heimerfolg.

„Es gibt nichts Schöneres als ein dreckiges 1:0“, sagte Frensch nach seinem erfolgreichen Pflichtspieldebüt als SpVgg-Cheftrainer.“