Dante äußert sich über seinen Fehlstart als Trainer mit dem FC Bayern

Dante gab am Freitag sein Pflichtspieldebüt an der Seitenlinie. – Foto: Sportfoto Zink / Peter Kotzur

Der FC Bayern München II startet mit einer Niederlage in die Saison. Für Dante bleibt sein erstes Pflichtspiel als Trainer dennoch ein besonderer Abend.

Doch der Einstand verlief anders als erhofft. Statt eines perfekten Abends verloren die Münchner gegen den Aufsteiger SC Eltersdorf mit 0:1. Der Gegentreffer fiel kurz vor Schluss in der 88. Spielminute. Damit setzte sich die durchwachsene Vorbereitung der Bayern-Amateure auch zum Saisonstart fort.

München – 57 Tage vor seinem Trainerdebüt stand er selbst noch als Spieler auf dem Platz. Ende Mai führte Dante den OGC Nizza mit dem 4:1-Sieg über AS Saint-Étienne als Kapitän zum Klassenerhalt, ehe er kurz darauf sein Karriereende bekanntgab. Am Freitag folgte nun der nächste Meilenstein für den 42-Jährigen: sein Pflichtspieldebüt als Trainer des FC Bayern München II.

FC Bayern München II patzt zum Saisonstart – Dante bleibt positiv gestimmt

Trotz des Fehlstarts ließ sich Dante nicht entmutigen. Der ehemalige Bayern-Profi fand nach der Partie die richtigen Worte, um seine Mannschaft aufzubauen: „Es ist schade, dass wir nicht gewonnen haben, aber ich sehe die Entwicklung positiv“, verriet der Trainer nach dem Spiel. „Wir haben zwar einiges gut gemacht, aber es gibt natürlich noch Dinge, die wir verbessern müssen.“

Es war unabhängig vom Ergebnis ein Spiel, an das er sich noch lange erinnern wird. „Für mich persönlich war es ein besonderer Moment. Mein erstes Pflichtspiel als Trainer.“ Die neue Rolle fühlt sich für ihn ungewohnt an. „Wenn man draußen steht und das Spiel sieht, hat man manchmal Lust, selbst wieder auf dem Platz zu stehen“, so Dante. „Aber für mich ist die Spielerkarriere abgeschlossen – ich freue mich jetzt auf meine neue Aufgabe.“

Dass er seiner Mannschaft auf dem Feld noch helfen könnte, sieht Dante nicht so. „Die Jungs sind heute schneller, haben mehr Energie und sind körperlich besser drauf“, betont der Ex-Spieler. Ein Überraschungseinsatz von ihm scheint also ausgeschlossen. Seine wichtigste Aufgabe sieht er darin, seine Erfahrung weiterzugeben und die jungen Spieler auf ihrem Weg zu unterstützen.

Dante hatte sich schon vor seinem Trainer-Debüt intensiv mit den Bayern-Amateuren auseinandergesetzt

Auch die Besonderheiten des Amateurfußballs sind für Dante kein Neuland mehr. Obwohl ihm in diesem Bereich die Erfahrung fehlt, ist er vorbereitet. „Ich habe die Mannschaft und das Umfeld bereits in der vergangenen Saison intensiv beobachtet.“

Trotz der Auftaktniederlage wollen Dante und sein Team den Kopf nicht hängen lassen. Die Saison ist noch lang. Bereits am kommenden Freitag wartet die nächste Herausforderung. Für die Münchner geht es auf die erste Auswärtsfahrt der Saison. Um 19 Uhr trifft der FC Bayern II auf den SV Wacker Burghausen.