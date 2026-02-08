Danowski trifft wieder - und Trainer Wagner verlängert in Kaufering

Starker Auftritt als Mittelstürmer: Für Dominik Danowski traf im dreitten Test zum dritten Mal – Foto: Thomas Ernstberger

Denklingen/Kaufering – Der VfL Denklingen und der VfL Kaufering – das sind zwei Bezirksligisten aus dem Landkreis Landsberg, gerade mal 20 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt. In der Punktrunde treffen sie aber nie aufeinander, weil sie verschiedenen Bezirken zugeordnet sind – nämlich Oberbayern und Schwaben. Und so spielen sie halt immer wieder (und gerne) in der Vorbereitung gegeneinander.

Wie am Samstag: Da gab’s gleich zwei gute Nachrichten für die Gäste aus Kaufering: Zum einen siegten sie verdient mit 3:0 und zum anderen verkündete der sportliche Leiter Uli Stengelmair, dass auch in der kommenden Saison der Trainer des VfL Alex Wagner (35) heißen wird: Und zwar „unabhängig davon, ob wir aufsteigen oder nicht. Das ist die Belohnung für die super Arbeit, die Alex leistet. Ich hab‘ es der Mannschaft vor dem Spiel in der Kabine gesagt und es gab riesigen Applaus.“ Der Coach, der im September von Franco Simon übernommen hatte und bislang ohne Niederlage ist: „Ich freue mich sehr über diese Entscheidung, ich bin richtig glücklich. Wir sind auf dem richtigen Weg und ich habe sehr großen, mit diesen guten Jungs weiterzuarbeiten.“

Seine Mannschaft legte in Denklingen eine richtig starke erste Halbzeit hin und ging nach einem Pfostenschuss von Benedikt Braunmüller (32.) durch Dominik Danowski (35) verdient in Führung (34.). Da bei den Kauferingern die gesamte Offensive (Felix Mailänder, Manuel Detmar, Basti Dillinger und kurzfristig auch Niki Neuhaus) ausfiel, lief der ehemalige Meringer Kapitän statt wie gewohnt im Mittelfeld im Sturmzentrum auf – und zeigte da eine Top- Leistung, wurde von seinen Mitspielern auch immer wieder gesucht. „Ein prima Spiel von ihm, für das er sich mit seinem Tor belohnt hat“, so Wagner. Es war im dritten Testspiel bereits das dritte Tor der Kauferinger Nummer 29.

Fabi Schwabbauer erhöhte in der 37. Minute auf 2:0, damit war der Test auch schon entschieden. Denklingens Spielertrainer Chris Schmitt (36) war bedient: „Die erste Halbzeit war eine Katastrophe - wenig Bewegung, wenig Selbstvertrauen. Und ein einziges Durcheinander in der Abwehr. Da haben wir grottenschlecht verteidigt.“ Nach der Pause kamen die Gastgeber ein wenig besser ins Spiel, allerdings ohne Torerfolg, da Kauferings Keeper Michi Wölfl zweimal ganz stark parierte. Den Schlusspunkt setzte dann Ben Schulz in der 89. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand.

Am Montag steht schon der nächste Test für Denklingen an: Um 19 Uhr geht’s auf eigenem Platz gegen Kreisklassist SV Apfeldorf/Kinsau. Und am Samstag kommt mit dem SVO Germaringen der nächste Schwaben-Bezirksligist nach Denklingen (15 Uhr). Kaufering empfängt am Samstag (Anpfiff schon um 11 Uhr) Kreisligist SC Unterpfaffenhofen.