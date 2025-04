Danny Thönes hat’s immer noch drauf

Der 43-Jährige spielte bis zur B-Jugend für die Fortuna und wechselte anschließend zum KFC Uerdingen, wo er in zwei Spielzeiten in der A-Junioren-Bundesliga zum Einsatz kam. Es war der Türöffner zu einer beeindruckenden Laufbahn. Die nächste Station war die zweite Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen. Dort kickte der Angreifer mit Spielern wie dem früheren Mönchengladbacher Thomas Kleine oder Ex-Bayern-Torwart Tom Starke zusammen.

In der Regionalliga lauteten die weiteren Stationen Wattenscheid 09 und KFC Uerdingen. In Uerdingen spielte er zusammen mit Toni Tapalovic, dem heutigen Co-Trainer des FC Barcelona. Im Sommer 2005 folgte der Wechsel zum damaligen Verbandsligisten SV Straelen und er blieb insgesamt sieben Jahre an der Römerstraße.

Zur Saison 2012/13 schlug Thönes seine Trainerlaufbahn ein und wechselte erstmals zurück zu seinem Heimatverein, wo er drei Spielzeiten den Posten des Spielertrainers innehatte. In den Folgejahren war Thönes dann für den SV Straelen II (Spielertrainer), 1. FC Mönchengladbach II (Co-Trainer) und FC Aldekerk (Trainer) verantwortlich. Zur Winterpause 2022/23 kehrte Thönes erneut zurück nach Dilkrath und wechselte als spielender Co-Trainer in die zweite Mannschaft.

„Als ich vor zweieinhalb Jahren in Aldekerk aufgehört habe, hat mich der Dilkrather Abteilungsleiter Stephan Laumen gefragt, ob ich meinen Heimatverein noch einmal unterstützen möchte. Ich bin noch viel mit der Traditionsmannschaft von Bayer 04 Leverkusen unterwegs. Da habe ich eine gute Möglichkeit gesehen, mich selber noch etwas fit zu halten“, so Thönes.

Angesichts der Personalnot des abgeschlagenen Tabellenletzten klopfte der damalige DJK-Trainer Fabian Wiegers für das Auswärtsspiel bei TuRU Düsseldorf bei Thönes an. Der Oldie sagte zu und kam in seinem ersten Landesligaspiel nach langer Zeit 14 Minuten zum Einsatz. Bis zur Winterpause folgten zwei weitere Spiele. Beim 2:5 gegen den VfR Fischeln traf Thönes zum zwischenzeitlichen 1:1.

„Für mich war das Thema mit der ersten Mannschaft dann eigentlich wieder erledigt. Als die beiden Interimstrainer Sören Goltz und Martin Stroetges auf mich zugekommen sind, ob ich nicht noch weiter mitmachen möchte, habe ich noch einmal zugesagt“, sagt Thönes, der insgesamt auf sieben Landesligaspiele für Dilkrath in dieser Saison kommt. Nach kleineren Differenzen mit dem aktuellen Trainerteam hat er das Kapitel Landesliga inzwischen beendet – zum letzten Mal kam Thönes am 23. März beim 0:2 in Wuppertal-Cronenberg zum Einsatz.

Am Ball bleibt der 43-Jährige weiterhin. Und zwar drei Etagen tiefer – die DJK Dilkrath II kämpft in der Gruppe 1 der Kreisliga B Kempen/Krefeld um den Klassenerhalt. Acht Spieltage vor Schluss hat das Schlusslicht vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. „Ich möchte wieder die zweite Mannschaft unterstützen“, so Thönes, der eventuell am kommenden Sonntag in der Partie gegen den SSV Grefrath II sein Comeback in der Reserve feiert.

Die nötige Qualität bringt der unverwüstliche Stürmer allemal mit. Im vergangenen Sommer gewann er mit der Traditionsmannschaft von Bayer Leverkusen das Finalturnier um die Deutsche Ü40-Meisterschaft. Und stieß anschließend mit Bundesliga-Legenden wie Stefan Kießling, Patrick Helmes und Jens Nowotny auf den Titelgewinn an.