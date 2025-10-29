Danny Steinmetz folgt dem Ruf zum FC Hirschkamp

In Richtung der Winterpause setzt der 1. FC Hirschkamp ein starkes Ausrufezeichen: Danny Steinmetz, ein erfahrener und leidenschaftlicher Fußballer mit Oberliga- und Landesliga-Erfahrung, verstärkt ab sofort die Hirsche. Steinmetz gilt als flexibler Spieler der sowohl im Mittelfeld als auch auf der rechten Seite für Stabilität, Mentalität und Dynamik sorgen kann.

Als Danny Steinmetz seine Ausbildung zum Notfallsanitäter begann, traf er eine Entscheidung: Fußball nur noch nebenbei, vielleicht sogar ganz mit dem Sport aufhören. Nach Jahren in der Landes- und Oberliga schien der Fokus sich zu verschieben: Kein Druck mehr, keine Pflichtspiele, keine Gedanken an Tabellenplätze - zumindest für den Moment. Doch wer Danny kennt, weiß: Ganz ohne Fußball? Kaum vorstellbar. Dann klingelte sein Handy. Am anderen Ende: Erkan Basoglu.

Steinmetz erklärt seine Entscheidung mit persönlichen Worten: „Erkan und ich haben damals in der Schulmannschaft gespielt und sind Dritter bei der Landesmeisterschaft geworden. Außerdem waren wir in derselben Klasse. Ich vertraue ihm und folge jetzt seinem Ruf zu den Hirschen.“ Basoglu ergänzt mit Lächeln im Gesicht: "Danny ist wie ein Kaugummi unterm Schuh. Die Gegner wollen ihn loswerden, können es aber nicht. Genau was für uns Hirsche."

Mit dieser Entscheidung startet Danny ein neues Kapitel. In ihm reifte der Wunsch, vielleicht doch die Marke von 400 Pflichtspielen in seiner Karriere anzugreifen, aber nicht mit irgendeinem Verein, sondern bei einem Team, dass zu seiner Mentalität passt.

Das Steinmetz bereits einige Spieler aus dem aktuellen Kader kennt, erleichtert seine Integration und verspricht sofortige Wirkung auf dem Spielfeld. Seine Qualität ist im Umfeld unumstritten und genau diese Erfahrung und Stärke machen ihn zu einem echten Gewinn für das Team. Auf dem Platz ist er bekannt für seine extreme Präsenz. Ein Spieler, der nicht weggeht, der im Zweikampf bleibt, der nervt, dominiert, zermürbt.

Der Trainerstab zeigt sich begeistert vom Neuzugang. Joussef Ramadan und Bahjat Amine sehen in Steinmetz eine absolute Bereicherung für das Team: „Wir freuen uns auf seinen ersten Auftritt im Hirschkamp-Trikot und sind überzeugt, dass er dem Team neue Impulse geben wird.“