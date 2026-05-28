Danny Placho verstärkt das Torhüterteam

– Foto: TSV Immenhausen

Mit Danny Placho kann die TSV Immenhausen einen weiteren Neuzugang begrüßen. Der junge Torhüter wird ab sofort das Torhüterteam unserer Mannschaft verstärken und bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Potenzial mit.

Noch in der 1. Runde des Kreispokals stand Danny mit dem SV Burguffeln gegen uns auf dem Platz. Bereits in diesem Spiel konnte man erkennen, welches Talent und welche Perspektive in ihm stecken.