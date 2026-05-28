Danny Placho verstärkt das Torhüterteam

Mit Danny Placho kann die TSV Immenhausen einen weiteren Neuzugang begrüßen. Der junge Torhüter wird ab sofort das Torhüterteam unserer Mannschaft verstärken und bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Potenzial mit.
Noch in der 1. Runde des Kreispokals stand Danny mit dem SV Burguffeln gegen uns auf dem Platz. Bereits in diesem Spiel konnte man erkennen, welches Talent und welche Perspektive in ihm stecken.
Zudem sammelte Danny bereits erste Erfahrungen in der Kreisoberliga bei der zweiten Mannschaft des Tuspo Grebenstein und möchte sich nun bei der TSV Immenhausen weiterentwickeln.
Da Danny in der Rückserie noch kein Pflichtspiel bestritten hat, ist er ab sofort spielberechtigt und wird bereits am Sonntag im Kader unserer Mannschaft beim Spiel gegen den TSV Carlsdorf stehen.
Wir freuen uns sehr, Danny bei der TSV Immenhausen begrüßen zu dürfen und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit zwischen den Pfosten.