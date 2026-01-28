Danny Latza droht nach Oberhausen-Niederlage länger auszufallen

Die „Zwote“ hingegen trat die kurze Heimreise ohne Punkte im Gepäck an. Das lag vor allem daran, dass sich die Mannschaft nur eine vielversprechende Chance erspielte. „Wir waren offensiv wenig durchschlagskräftig. Es gab einen Moment, in dem das Spiel kippen kann. Im Gegenzug kassieren wir dann das 0:2, da war das Spiel dann ergebnistechnisch entschieden“, stellte Langeneke mit Blick auf die Chance von Lennart Garlipp in der 75. Minute fest.

Ein Grund für die harmlose Offensivleistung lag freilich in der Tatsache begründet, dass mit Deniz Bindemann und Mechak Quiala Tito zwei Spieler gesperrt waren, die zusammen mehr als die Hälfte aller Düsseldorfer Tore erzielt haben. „Wir hatten mit unserer Personalsituation zu kämpfen“, erklärte Langeneke dementsprechend. Dazu fielen auch noch der ebenfalls gesperrte Vu sowie Moritz Montag aus, was beim Trainer der Gastgeber zu Bedauern sorgte: „Moritz Montag hätten wir gerne hier begrüßt und auf dem Platz gesehen, weil es einfach ein feiner Kerl ist“, sagte der RWO-Coach. Die Düsseldorfer rechnen allerdings nicht mit einem längeren Ausfall des Routiniers, vielmehr handelte es sich um eine Vorsichtsmaßnahme.