Danny Latza droht nach Oberhausen-Niederlage länger auszufallen

Zum Abschluss seines Statements auf der Pressekonferenz nach der Partie von Fortuna Düsseldorfs U23 gegen Rot-Weiß Oberhausen sorgte Trainer Jens Langeneke nochmal für einige Lacher im gut gefüllten Presseraum. „Hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr dann nicht mehr“, sagte er nach dem 0:2 zu seinem Trainerkollegen Sebastian Gunkel und fügte hinzu: „Am besten, wenn ihr die Liga verlassen habt.“ In Oberhausen ist die Hoffnung groß, dass der Wunsch von Langeneke Realität wird und der Aufstieg in die 3. Liga gelingt. Für diese Mission konnte der Klub aus dem Ruhrgebiet im Duell mit den Rheinländern zum Jahresauftakt die ersten Zähler sammeln.
Die „Zwote“ hingegen trat die kurze Heimreise ohne Punkte im Gepäck an. Das lag vor allem daran, dass sich die Mannschaft nur eine vielversprechende Chance erspielte. „Wir waren offensiv wenig durchschlagskräftig. Es gab einen Moment, in dem das Spiel kippen kann. Im Gegenzug kassieren wir dann das 0:2, da war das Spiel dann ergebnistechnisch entschieden“, stellte Langeneke mit Blick auf die Chance von Lennart Garlipp in der 75. Minute fest.
Ein Grund für die harmlose Offensivleistung lag freilich in der Tatsache begründet, dass mit Deniz Bindemann und Mechak Quiala Tito zwei Spieler gesperrt waren, die zusammen mehr als die Hälfte aller Düsseldorfer Tore erzielt haben. „Wir hatten mit unserer Personalsituation zu kämpfen“, erklärte Langeneke dementsprechend. Dazu fielen auch noch der ebenfalls gesperrte Vu sowie Moritz Montag aus, was beim Trainer der Gastgeber zu Bedauern sorgte: „Moritz Montag hätten wir gerne hier begrüßt und auf dem Platz gesehen, weil es einfach ein feiner Kerl ist“, sagte der RWO-Coach. Die Düsseldorfer rechnen allerdings nicht mit einem längeren Ausfall des Routiniers, vielmehr handelte es sich um eine Vorsichtsmaßnahme.
Während Montag am kommenden Spieltag gegen Gütersloh also wieder auf dem Platz stehen könnte, wird Danny Latza wohl länger ausfallen. Kurz nach dem Seitenwechsel verletzte sich der Mittelfeldspieler und musste ausgewechselt werden. „Ich vermute, dass es ein Faserriss sein wird“, meinte Langeneke nach der Partie. Damit würde der 36-Jährige wohl für mehrere Wochen ausfallen. Nach der Auswechslung des Routiniers war Innenverteidiger Leonard Brodersen mit 22 Jahren der älteste Fortuna-Spieler auf dem Platz.
Da dem für Latza eingewechselten Connor Tönnies genauso wie seinen Teamkollegen kein Treffer mehr gelang, kassierte die „Zwote“ zum Jahresauftakt eine verdiente Niederlage, nach der Langeneke bilanzierte: „Wir müssen unsere Punkte leider woanders holen.“ Die Chance dafür haben seine Schützlinge schon am Samstag (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion). Gegen den FC Gütersloh geht es wieder darum, Punkte im Abstiegskampf zu sammeln.
