Danny Galm übernimmt das Steuer beim FC Liefering

Mit dem 39-jährigen Deutschen setzt Liefering auf Kontinuität innerhalb des „Red Bull Kosmos“. Galm war zuletzt für die U18 der Red Bull Akademie verantwortlich und führte diese in der laufenden Saison souverän zurück an die Tabellenspitze.
Sportdirektor Bernhard Seonbuchner betonte bei der Vorstellung die logische Konsequenz dieser Entscheidung: „Mit Danny Galm haben wir die ideale Lösung gefunden. Er kennt die Prinzipien, die Abläufe und den Weg der Spielerentwicklung in unserem System bereits in- und auswendig.“
Tatsächlich bringt Galm eine Vita mit, die perfekt in das Anforderungsprofil der „Jungbullen“ passt. Bevor er im Sommer 2025 nach Salzburg kam, sammelte er wertvolle Erfahrungen im deutschen Spitzen-Nachwuchs:
TSG 1899 Hoffenheim: Fünf Jahre prägte er dort die Talenteentwicklung.
FC Bayern München: Er trainierte die U19 des Rekordmeisters und führte sie in der prestigeträchtigen UEFA Youth League.
SV Sandhausen: In der 3. Liga konnte er zudem bereits Erfahrungen als Cheftrainer im Profibereich sammeln.
Für Galm selbst war der Schritt von der U18 zu Liefering – dem klassischen „Farmteam“ für die Salzburger Profis – eine Herzensangelegenheit. In einem ersten Statement zeigte er sich hochmotiviert: „Der FC Liefering steht für Entwicklung, mutigen Fußball und klare Prinzipien – genau das ist auch meine Philosophie. Wir wollen die gute Basis der letzten Monate nutzen und den Weg konsequent weitergehen.“
Der Vertrag des neuen Cheftrainers ist langfristig bis Sommer 2028 datiert. Damit sendet der Verein ein klares Signal für Stabilität in einer Phase, in der sich die gesamte sportliche Führung der „Bullen“ neu sortiert.