Danny Galm übernimmt das Steuer beim FC Liefering In der Welt von Red Bull Fußball geht es oft schnell, und so auch in dieser Woche: Nachdem Daniel Beichler am Mittwoch offiziell zum neuen Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg befördert wurde, präsentierte die vereinseigene Talentschmiede FC Liefering prompt die Nachfolgelösung. Danny Galm übernimmt mit sofortiger Wirkung den Posten an der Seitenlinie des Zweitligisten. von Gerd Jung · Heute, 15:05 Uhr · 0 Leser

Mit dem 39-jährigen Deutschen setzt Liefering auf Kontinuität innerhalb des „Red Bull Kosmos“. Galm war zuletzt für die U18 der Red Bull Akademie verantwortlich und führte diese in der laufenden Saison souverän zurück an die Tabellenspitze.

Sportdirektor Bernhard Seonbuchner betonte bei der Vorstellung die logische Konsequenz dieser Entscheidung: „Mit Danny Galm haben wir die ideale Lösung gefunden. Er kennt die Prinzipien, die Abläufe und den Weg der Spielerentwicklung in unserem System bereits in- und auswendig.“ Tatsächlich bringt Galm eine Vita mit, die perfekt in das Anforderungsprofil der „Jungbullen“ passt. Bevor er im Sommer 2025 nach Salzburg kam, sammelte er wertvolle Erfahrungen im deutschen Spitzen-Nachwuchs:

TSG 1899 Hoffenheim: Fünf Jahre prägte er dort die Talenteentwicklung.

FC Bayern München: Er trainierte die U19 des Rekordmeisters und führte sie in der prestigeträchtigen UEFA Youth League.