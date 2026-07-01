Danny Fischer wechselt zum SV Kralenriede

– Foto: Ingo Bittner

Der SV Kralenriede hat mit Danny Fischer einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 35-Jährige wird künftig mit der Rückennummer 7 für die Rot-Weißen auflaufen.

Fischer bringt reichlich Erfahrung mit nach Kralenriede. Nach Stationen bei Schöningen II wechselte er zu Viktoria Thiede, wo er den Aufstieg in die Bezirksliga feierte. Aus privaten Gründen schloss er sich anschließend für eine Saison dem RSV Braunschweig an. Nun folgt der Wechsel zum SV Kralenriede.

In der abgelaufenen Saison traf er in 16 Ligapartien zwei Mal. Hinzu kommt ein Treffer im Bezirkspokal.

Mit einer Körpergröße von 1,87 Metern ist Fischer flexibel auf den Außenbahnen einsetzbar und kann sowohl offensive als auch defensive Aufgaben übernehmen. Nach Angaben des Vereins zeichnen ihn insbesondere seine Schnelligkeit, seine große Erfahrung und seine Vielseitigkeit aus.