Danny Cornelius: "Ein Derby ist immer etwas Besonderes" von Olaf Wegerich · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Hat VfR-Coach Danny Cornelius schon den entscheidenden Matchplan? – Foto: Olaf Wegerich

Der Countdown läuft: Nur noch vier Tage sind es, bis am kommenden Freitagabend um 19.00 Uhr auf dem PSV-Sportplatz an der Stettiner Straße zur Eröffnung der Flens-Oberliga das mit großer Spannung erwartete Stadtderby zwischen dem PSV Neumünster und dem VfR Neumünster steigt.

PSV-Fußballobmann Volker Bernaschek hatte nichts unversucht gelassen, um das Auftaktspiel in der höchsten Amateurklasse des Landes endlich in die Schwalestadt zu holen. Dabei musste er sich gegen starke Konkurrenz durchsetzen, bekam aber den Zuschlag.

Vielen Fußballfreunden in Mittelholstein ist das letzte stimmungsvolle Stadtderby noch in bester Erinnerung. Am 15. April wurden fast 1000 Zuschauer in der „Grümmi-Arena“ Augenzeuge eines packenden Spiels mit vielen Emotionen, in dem Christopher Kramer Rasensport in der Nachspielzeit beim 2:2-Remis zumindest einen Punkt rettete. Das Hinspiel hatte der PSV an der Stettiner Straße noch mit 3:1 gewonnen. Nun werden die Karten neu gemischt. Vor dem Spektakel antwortete VfR-Trainer Danny Cornelius unter anderem zur aktuellen Situation bei Rasensport, zur speziellen Bedeutung des Derbys und zu den Zielen, die er in dieser Saison mit dem Traditionsverein verfolgt.

Man darf gespannt sein welche Startelf der VfR diesmal in das Derby schickt. – Foto: Olaf Wegerich

In der Vorbereitung auf die neue Saison gab es beim VfR einige Höhen und Tiefen. Wie fällt dein persönliches Fazit aus?

Die Vorbereitung war insgesamt durchwachsen. Wir hatten gute Phasen, aber auch Spiele und Trainingseinheiten, in denen wir nicht die Konstanz gezeigt haben, die wir uns vorgestellt hatten. Positiv ist, dass wir uns zum Ende der Vorbereitung stabilisiert und als Mannschaft gefunden haben. Ich habe das Gefühl, dass wir zum Saisonstart auf einem guten Weg sind und die richtigen Schlüsse aus den vergangenen Wochen gezogen haben. Wie siehst du den VfR personell für die neue Saison aufgestellt?

Grundsätzlich sind wir mit unserem Kader sehr zufrieden. Wir haben Qualität, eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten sowie genügend Konkurrenz auf vielen Positionen. Wichtig wird sein, dass wir als Mannschaft auftreten und unser Potenzial Woche für Woche auf den Platz bringen.

Kann Rasensport diesmal das Derby ziehen? – Foto: Olaf Wegerich

Ist der 5. Platz aus dem Vorjahr aus deiner Sicht noch zu toppen und welche Mannschaften werden um den Titel mitspielen?

Unser Anspruch ist es, uns im Vergleich zur vergangenen Saison weiterzuentwickeln. Ob das am Ende für eine bessere Platzierung reicht, wird sich zeigen. Die Liga ist sehr ausgeglichen und viele Mannschaften haben sich gut verstärkt. Zu den Favoriten gehören für mich die Teams, die bereits in der vergangenen Saison oben dabei waren und personell noch einmal nachgelegt haben. Unser Fokus liegt aber auf uns selbst – wenn wir unser Leistungsvermögen konstant abrufen, können wir eine gute Rolle spielen. Es gab Gerüchte, dass du Angebote vom VfB Lübeck hattest. Ist da was dran und wenn ja, was waren die Gründe, dem VfR die Treue zu halten?

Zu Gerüchten möchte ich mich grundsätzlich nicht äußern. Fakt ist, dass der VfB inzwischen einen Trainer gefunden hat. Ich selbst bin beim VfR sehr zufrieden, identifiziere mich mit dem Verein und freue mich auf die gemeinsame Zukunft. Deshalb war mein voller Fokus immer auf unserer Aufgabe hier gerichtet. Der VfR startet mit dem Stadtderby beim PSV in die neue Saison. Welche Bedeutung hat für dich so ein Derby?

Ein Derby ist immer etwas Besonderes. Die Atmosphäre ist eine andere, die Emotionen sind größer und natürlich wissen wir, welche Bedeutung dieses Spiel für beide Vereine und die Zuschauer hat. Solche Spiele machen den Fußball aus und wir freuen uns auf diese Herausforderung.

Auch die treuen VfR-Anhänger werden an der Stettiner Straße wieder zahlreich vertreten sein und dem Derby einen würdigen Rahmen geben. – Foto: Olaf Wegerich