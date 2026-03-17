Dannenberg gewinnt Zehn-Tore-Spektakel, Nordsode setzt Ausrufezeichen

– Foto: Mathies Tibke

Auch dieser Spieltag hatte einiges zu bieten. Während der VSK Osterholz-Scharmbeck II einen klaren Auswärtssieg feierte, lieferten sich Dannenberg und Neu Sankt Jürgen ein torreiches Duell. Im Tabellenkeller sammelte Bornreihe II wichtige Punkte, Nordsode holte ein überraschendes Remis.

Dannenberg gewann ein spektakuläres Spiel mit 6:4 gegen Neu Sankt Jürgen. Die Gastgeber legten früh mit drei Treffern vor und blieben auch danach offensiv brandgefährlich. Schausberger war mit drei Toren der prägende Mann auf dem Platz. Durch den Heimsieg setzte sich Dannenberg von den Gäste auf fünf Punkte ab.

Bornreihe II setzte sich in einem unterhaltsamen Spiel mit 4:2 gegen Ihlpohl durch. Die Gäste gingen zweimal in Führung, doch Bornreihe antwortete jeweils schnell. Räke traf doppelt, dazu kamen Tore von Flathmann und Noah Müller. Mit dem Heimsieg verschaffte sich Bornreihe Luft im Abstiegskampf und rückte bis auf zwei Punkte an Ihlpohl heran..

Wallhöfen ließ im Aufstiegsrennen Punkte liegen und kam in Nordsode nicht über ein 2:2 hinaus. Kanafani brachte die Gäste zweimal in Führung, doch Nico Brünjes glich zunächst aus und drehte die Partie zwischenzeitlich sogar zugunsten von Nordsode. Am Ende musste sich Wallhöfen mit einem Punkt begnügen, bleibt aber Tabellenzweiter. Nordsode setzte mit dem Remis ein großes Ausrufezeichen.

Zwischen Platjenwerbe/Lesumstotel und Meyenburg gab es ein spätes 2:2. Die Gastgeber führten früh durch Lütjen und in der Schlussphase erneut durch Fehrmann. Meyenburg glich zunächst per Foulelfmeter durch Grove aus und rettete sich dann durch Hybsz in der 90. Minute noch einen Punkt. Für Meyenburg war es das fünfte! Remis in Serie.