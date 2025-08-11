Danndorf weiter in Torlaune – Frellstedt im Doppeleinsatz

– Foto: Marcel Eichholz

Der zweite Spieltag der Kreisliga Helmstedt – ergänzt um das Nachholspiel zwischen Frellstedt und Rottorf – brachte klare Ansagen im Titelkampf, deftige Niederlagen und auch ein paar hart umkämpfte Partien. Während Danndorf seine Offensivpower erneut eindrucksvoll unter Beweis stellte, feierten Frellstedt und Schöningen II deutliche Heimerfolge. Am Tabellenende dagegen wird die Luft für einige Teams bereits dünn.

Die Spiele im Überblick Nachholspiel vom 1. Spieltag: MTV Frellstedt – SG Rottorf/Viktoria Königslutter 6:0 (3:0)

Frellstedt erwischte einen Traumstart und führte nach Toren von Quast (2., 45.) und Schlüter (21.) schon zur Pause klar. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Miersch (59., 86.) und Buttler (82.) auf 6:0. Ein Statement-Sieg, der den MTV gleich zu Saisonbeginn in die Spitzengruppe katapultiert.

FC Nordkreis 2010 – TuS Essenrode 0:1 (0:0)

Ein zähes Ringen ohne viele Höhepunkte – und dann der späte Schock für die Gastgeber. In der fünften Minute der Nachspielzeit traf Robin Beckert für Essenrode zum Auswärtssieg. Nordkreis bleibt damit sieglos, Essenrode startet mit drei Punkten ins neue Spieljahr.

TSV Barmke 1906 – SG Rottorf/Viktoria Königslutter 0:5 (0:2)

Barmke steckt auch nach dem zweiten Spieltag tief in der Krise. Rottorfs Torjäger Dennis-Patrick Schwesig erwischte einen Sahnetag und traf gleich viermal (28., 31., 70., 82.), zudem netzte Finn Hoffmann (64.). Für die Gäste war es nach der Klatsche im Nachholspiel ein Befreiungsschlag, für Barmke dagegen der nächste herbe Rückschlag.





FC Schunter – MTV Frellstedt 0:0

Wenig Spielfluss, viele lange Bälle und kaum Chancen – so beschrieb MTV-Coach Jesper Maitre die Partie:

„Ich muss sagen, es war kein schönes Spiel, sehr zerfahren und fehlerreich. Mit vielen langen Bällen und kaum Torchancen.“

Beide Teams nehmen je einen Zähler mit und bleiben ungeschlagen.





TSV Germania Helmstedt – FC Vatan Spor Königslutter 3:1 (1:1)

Germania feierte den ersten Saisonsieg. Sebastian Deuse brachte die Hausherren in Führung (20.), doch Vatan glich per Elfmeter durch Daniel Müller (26.) aus. In der Schlussphase schlug Tim Christodulidi doppelt zu (82., 90.+3) und sicherte Germania die drei Punkte. Vatan bleibt punktlos und kassierte die zweite Niederlage in Folge.









TSV Danndorf – SV Lauingen-Bornum II 8:2 (4:2)

Der Aufsteiger aus Lauingen schnupperte kurz an einer Überraschung, lag nach Treffern von Fynn Schnur (16., 29.) sogar mit 1:2 vorne. Doch Danndorf drehte die Partie noch vor der Pause und zerlegte den Gegner in Hälfte zwei förmlich. Kevin Heiser (31., 54., 85.), Jannes Fischer (6., 79.), Kenny Hülsebusch (45. FE, 61.) und Manuel Ledwon (39.) machten den Kantersieg perfekt. Damit führt Danndorf mit beeindruckenden 14:3 Toren die Tabelle an.





FSV Schöningen II – SG Sundern 5:0 (2:0)

Der Aufsteiger Schöningen II setzte ein dickes Ausrufezeichen und feierte gegen Sundern einen ungefährdeten Heimsieg. Dierich (10.), Bode (19., 86.) und Ritter (53., 90.) trafen für die Elf, die damit ungeschlagen in die neue Saison startet.



