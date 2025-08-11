"... dann werdet ihr kein fünftes Mal Vizemeister"

Für Adrian Alipour und seine Regionalliga-Mannschaft der BSG Chemie Leipzig hatte sich die Reise in den Burgenlandkreis gelohnt. "Das war für uns ein richtig guter Test", sagte der 46-Jährige am Freitag nach dem Gastspiel beim SSC Weißenfels. Am Ende gewannen die zwei Klassen höher spielenden Leipziger zwar deutlich mit 6:1, doch auch ihr Coach erkannte: "Das Ergebnis ist um ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen."

"Es war eine couragierte Leistung", fand auch SSC-Coach Maximilian Oha. Wenngleich seine Mannschaft nach Treffern von Lasse Timpelan (19.) und Julius Hoffmann (33.) mit einem 1:3-Rückstand in die Pause ging. Auch nach vielen Wechseln zur zweiten Halbzeit boten die Weißenfelser weiterhin Paroli. Zwar schraubten Doppelpacker Stanley Ratifo (50., 83.) und Janik Mäder (90.) das Resultat schlussendlich noch in die Höhe. Dennoch resümierte Oha durchaus zufrieden: "Es hat sich nicht wie ein 1:6 angefühlt."

Ein entspannter Ausflug, um die teaminterne Stimmung nach zwei Niederlagen zum Regionalliga-Start aufzubessern, war das Testspiel in Weißenfels mitnichten. "Wir sind sehr gefordert worden", sagte Alipour. Bezeichnend: Nach dem Blitzstart der Gäste durch den Ex-Hallenser Robin Friedrich (1.) sorgte Timm Koch vor 500 Zuschauern für den schnellen Ausgleich des Sechstligisten (11.).

Nach bisher drei teils sehr deutlichen Siegen in den Testspielen war es für den SSC Weißenfels im abschließenden Härtetest vor dem Saisonstart die erste Niederlage. "Uns wurde aufgezeigt, woran wir noch arbeiten müssen", sagte Oha. Doch zeigte seine Mannschaft eben auch, wozu sie in der Lage ist. Dies blieb auch Gäste-Coach Adrian Alipour nicht verborgen, der sein Wort abschließend an den Trainerkollegen richtete: "Wenn ihr in der Meisterschaft so engagiert auftretet, dann - glaube ich - werdet ihr kein fünftes Mal Vizemeister."

