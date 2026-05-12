"Dann weiß man, wie so ein Spiel enden wird": Karnaps 5:20-Klatsche

Karnap verlor mit 5:20 gegen Saloniki. – Foto: IMAGO IMAGES

Der FC Saloniki Essen II hat im Aufstiegsrennen der Kreisliga B ein wahres Scheibenschießen veranstaltet. Wärhrend das Team von Trainer Stergios Bimbisidis weiter auf A-Liga-Kurs bleibt, geht es für Karnap wohl in die andere Richtung.

Immerhin gelang Imad Abdane kurz vor der Pause noch der erste Treffer für die Gastgeber (40.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Saloniki torhungrig. Zeljko Stefanovic traf doppelt (51., 53.), Simic stockte sein Tageskonto auf insgesamt sieben Treffer (5., 11., 28., 32., 74., 87.) auf. Auch Oppong Akwasi Amponsah (61., 80.) reihte sich nach seiner Einwechslung ebenfalls in die Torschützenliste ein.

Schon in den ersten Minuten deutete sich ein außergewöhnlicher Nachmittag an. Veljko Tesic brachte die Gäste früh in Führung (4.), ehe Aleksandar Simic nur eine Minute später erhöhte. Karnap fand defensiv kaum Zugriff und unter anderem durch einen Dreierpack von Veljko Tesic (14., 22., 37.) bereits nach 37 Minuten mit 0:10 zurück.

Trotz der deutlichen Unterlegenheit gab sich Karnap nicht auf. Yusuf Ekin (65.), erneut Abdane (67., 85.) und Spielertrainer Daniel Schmidt (83.) sorgten immerhin für ein paar eigenen Erfolgserlebnisse.

Karnap blickt bereits Richtung Neuanfang

Nach dem Spiel fand Karnaps Trainer Daniel Schmidt deutliche Worte zur Lage seines Teams: "Wenn man circa 30 Minuten vor Anpfiff mit acht Leuten am Treffpunkt steht, dann weiß man schon, wie so ein Spiel enden wird.“

Der Aufsteiger kämpft laut Schmidt seit Monaten mit großen personellen Problemen. "Wir sind letztes Jahr aufgestiegen und uns haben 12 bis 14 Leute verlassen. 90 Prozent davon zusammen nach Katernberg. Das konnten wir nicht kompensieren“, erklärte der Spielertrainer.

Zuletzt habe der FC Karnap sogar mit Spielern der Alten Herren auffüllen müssen. Dennoch hob Schmidt hervor, dass seine Mannschaft trotz der 20 Gegentore bis zum Ende weitergespielt habe: "Trotzdem haben wir auch fünf geschossen und hätten sogar sieben oder acht Tore machen können.“

In der Tabelle bleibt Karnap mit zehn Punkten auf dem vorletzten Platz und muss sich bei nur noch drei offenen Spielen und fünf Punkten Rückstand zunehmend mit dem Abstieg in die Kreisliga C abfinden: "Wir hoffen kommendes Jahr eine Truppe stellen zu können, sehr voraussichtlich in der Kreisliga C." Saloniki II bleibt dagegen mit 57 Punkten Tabellenzweiter und wahrt die Chancen auf den Aufstieg.

FC Karnap 07/27 II – FC Saloniki Essen II 5:20

FC Karnap 07/27 II: Mohammed Gül, Hasim Erdogan, Imad Abdane, Marcel Hagner, Justin Habenicht, Daniel Schmidt, Edwin Kraft, Rayen Theiri, Vural Ekinci, Yusef Aziz (60. Yusuf Ekin), Jakop Ratajczak - Trainer: Marcel Hagner - Spielertrainer: Daniel Schmidt

FC Saloniki Essen II: Slobodan Cuk, Semih Kecap, Boris Markovic, Giannakos Vasileios (46. Oppong Akwasi Amponsah), Aleksandar Simic, Marko Djordjevic, Veljko Tesic, Milos Denkovic (46. Zeljko Stefanovic), Stefan Todorovic - Trainer: Stergios Bimbisidis

Schiedsrichter: Jose Joao (Essen) - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Veljko Tesic (4.), 0:2 Aleksandar Simic (5.), 0:3 Aleksandar Simic (11.), 0:4 Veljko Tesic (14.), 0:5 Veljko Tesic (22.), 0:6 (26.), 0:7 Aleksandar Simic (28.), 0:8 (30.), 0:9 Aleksandar Simic (32.), 0:10 Veljko Tesic (37.), 1:10 Imad Abdane (40.), 1:11 (49.), 1:12 Zeljko Stefanovic (51.), 1:13 Zeljko Stefanovic (53.), 1:14 Aleksandar Simic (58.), 1:15 Oppong Akwasi Amponsah (61.), 2:15 Yusuf Ekin (65.), 3:15 Imad Abdane (67.), 3:16 Stefan Todorovic (68.), 3:17 Zeljko Stefanovic (72.), 3:18 Aleksandar Simic (74.), 3:19 Oppong Akwasi Amponsah (80.), 4:19 Daniel Schmidt (83.), 5:19 Imad Abdane (85.), 5:20 Aleksandar Simic (87.)