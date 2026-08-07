„Dann scheppert's": Was den VfB Hallbergmoos in Freilassing erwartet

Hallbergmooser Härtefallentscheidungen: David Küttner (l.) könnte den Vorzug vor dem angeschlagenen Simon Werner bekommen. – Foto: Michalek

Der VfB hat aus der vergangenen Saison und einer für eine Topplatzierung zu schlechten Rückrunde Konsequenzen gezogen und den Kader vergrößert. Dieser Schritt trägt Früchte und führt zu einer Ansammlung von Luxusproblemen. An diesem Wochenende gibt es mit Daniel Müller einen Urlauber, der in den ersten Matches als Linksverteidiger gestartet war. Zuletzt gegen Aubing (4:1) wechselte Kapitän Christoph Mömkes von rechts nach links. Martin Zentrich kam ins Team und zeigte sein großes Potenzial. Immerhin spielte er davor beim Bayernliga-Meister TSV 1860 II. Mömkes beherrscht beide Positionen gleich gut – und mit Luke Nauen steht noch eine weitere Option bei den Außenverteidigern parat.

Die Startphase der Landesliga Südost ist bisher ziemlich wild, weil jeder jeden schlägt und mit Tabellenführer TSV Murnau (zehn Punkte aus vier Spielen) sowie dem Vierten Forstinning nur noch zwei Vereine ohne Niederlage sind. Von der Seite her ist der VfB Hallbergmoos mit sieben Zählern gut dabei. Am Samstag (16 Uhr) tritt das Team beim ESV Freilassing an, um sich mit einem weiteren Sieg in der Spitzengruppe festzusetzen.

Zuletzt gegen Aubing wechselte Jonas Mayr angesichts des Überangebots im defensiven Mittelfeld nach hinten in die Innenverteidigung, weshalb Co-Trainer Andreas Kostorz von draußen zuschaute. So wurde ein Platz frei für Duje Vukman, der körperliche Robustheit ins Mittelfeld bringt. Das wiederum ist sehr gefragt gegen eine Mannschaft wie den ESV Freilassing. „Maximale Energie gegen den Ball ist das A und O“, betont Trainer Andreas Giglberger mit Blick auf das Auswärtsspiel. Er warnt vor Freilassings Topstürmer Timo Portenkirchner, der in der vergangenen Saison 28 Tore in 34 Spielen machte: „Wenn der an den Ball kommt, dann scheppert’s.“

Beim VfB Hallbergmoos bewerben sich derzeit etliche Fußballer darum, die Kugel ins gegnerische Tor schießen zu dürfen. Als Mittelstürmer ist Emil Kierdorf wohl wieder die Nummer eins – er hat bei seinem Startelfdebüt in dieser Saison auch getroffen. Außenangreifer Tobias Krause antwortete auf zweimal Ersatzbank mit zwei Treffern. Die spannendste Härtefallentscheidung muss Giglberger zwischen dem angeschlagenen Simon Werner und David Küttner fällen. „Das ist doch eine schöne Auswahl“, sagt der Coach. Selbst in der Ferienzeit hat das Trainerteam aktuell an vielen Stellen die Qual der Wahl. Wenn der VfB diese Qualität in Freilassing auf den Platz bringt, stehen die Chancen auf die Landesliga-Punkte acht, neun und zehn gut.