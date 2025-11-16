"Dann platzt der Knoten": St. Tönis überrollt Rhede, ETB mit Remis

7:1 - Der SC St. Tönis ließ dem VfL Rhede in der Endabrechnung keine Chance und wagt allmählich den Weg nach oben. Im Kampf um den Einzug in die DFB-Nachwuchsliga kam der ETB Schwarz-Weiß Essen nicht über ein 1:1 gegen Ratingen 04/19 hinaus, hat Platz eins dafür weiter in der eigenen Hand. Die SG Unterrath bezwang unterdessen den KFC Uerdingen mit 3:0. Die Krefelder geben sich für die kommenden Wochen optimistisch.
Mit zuvor drei Pleiten in Folge stand dem KFC ein echter Brocken vor der Brust: "Uns war natürlich auch bewusst, dass mit Unterrath vielleicht sogar die stärkste Mannschaft der Liga auf uns zukommt", sagt Trainer Patrick Nawrocki. "Dahingehend haben wir einzelne Problematiken aufgegriffen, vor Augen geführt und auch Lösungsansätze herausgearbeitet. Wir haben auch dahingehend eine kleine systematische Veränderung vorgenommen, die so weit gut gegriffen hat."
So war der Stand bis zum ersten Gegentreffer (15.), danach mussten die Hausherren gegen den Tabellenführer einem Rückstand hinterherrennen, der kurz vor der Halbzeitpause auch noch verdoppelt wurde (41.). Die folgende Reaktion seiner Schützlinge imponierte Nawrocki, weil eben nicht die Köpfe runtergingen: "Uns ist natürlich auch bewusst im Trainerteam, dass gerade für die Spieler so eine Phase nicht einfach ist. Wir sagen auch, dass wir die Intensität gerade mit und gegen den Ball in jedem Spiel deutlich höher schrauben müssen. Diese war dann auch gut und da nehmen wir immer das Positive mit."
In der Schlussphase machte Unterrath schließlich den Deckel drauf, behauptet somit die Tabellenführung. Der KFC möchte sich von der Pleite jedoch nicht unterkriegen lassen und schöpft neuen Mut für die kommenden Aufgaben: "Wir sind sehr optimistisch, dass wir auch entsprechend zeitnah uns belohnen werden und auch da die positiven Resultate mitnehmen können."
St. Tönis stach zuerst. Nachdem Leland Speck einen vermeintlich harmlosen Distanzschuss nur nach vorne abwehrte, musste Arda-Emin Metin nur noch ins leere Tor einschieben (25.). Nach feiner Drehung um seinen Gegenspieler legte Steve Wafo den zweiten Treffer nach (26.). Es ging im Minutentakt weiter und Rhede stand viel zu offen. Sam Hobert schob nach einem Steckpass in die Spitze ein (28.). Vor der Pause verkürzte Joel Dina immerhin mit einem schönen Schlenzer auf 1:3 (43.). Lange durfte der VfL aber nicht Hoffnung schöpfen. Nach dem Seitenwechsel drückte Wafo eine flache Hereingabe über die Linie (46.). Mit einem gewonnenen Zweikampf vor dem gegnerischen Sechzehner erhöhte Oumar Sangare auf 5:1 (66.). In der Schlussphase machte erneut Sangare (81.) und Ioannis Iliadis (82.) das Ergebnis standesgemäß
"Dann läuft es endlich mal wie von alleine", schwärmt Jonas Schüler, Trainer des SC St. Tönis. "Wir haben schon oft kein Spielglück gehabt. Heute hat es gepasst und dann platzt der Knoten auch mal endlich. Wir wollen weiter nach oben auf die direkten Quali-Plätze. Dafür tut jeder Sieg gut."
Auf dem Papier ist es ein Patzer, der in der Gesamtabrechnung jedoch nicht unbedingt schwer ins Gewicht fällt. Der ETB hat mit zwei Siegen den Einzug in die DFB-Nachwuchsliga selbst in der Hand. Auch gegen Ratingen fing es mit dem frühen Führungstreffer von Semih Göcmen (6.) gut an, doch 04/19 war der erwartet komplizierte Gegner und antwortetet seinerseits mit dem Ausgleich von Adam Yakhyaev (45.). Dabei sollte es bleiben, wodurch die Ratinger sogar einen Platz im Tableau einbüßen.
Nach zuvor zwei Punkteteilungen kommt der WSV mit einem klaren Sieg gegen den FCB auf die Siegerstraße. Platz nach der Hinrunde ist für die Elf von Marc Bach jedoch schon rechnerisch nicht mehr möglich. Der FCB hält sich unterdessen weiter im Tabellenmittelfeld.
Erst in der Schlussphase der Partie wurde es dann richtig deutlich. Gegen den favorisierten Gegner aus Baumberg war für das Schlusslicht einmal mehr nichts zu holen. Die direkten Tabellennachbarn blieben zwar ebenfalls punktlos, doch für einen Klassenerhalt bräuchte es schon jetzt eine drastische Trendwende in Duisburg.
Auf die anfängliche Führung von Yigit Akten (10.) antwortete der VfB mit einem Doppelschlag: Harum Ramic (15.) und Ali Krasniqi (18.) drehten die Partie für den Hausherren. Erst im zweiten Durchgang konnte sich der VfB dagegen noch einmal aufbäumen. Nathanael Severin (47.) und Luca Quintero (51.) drehten die Partie bereits. Tristan Lanzke machte mit seinem Strafstoß den Deckel drauf (86.).
Der TSV kommt derzeit nicht so recht vom Fleck. Mit der Pleite gegen die SGS wartet das Team von Marco Wellmann nun schon seit vier Partien auf einen Dreier. Die Essener zementieren unterdessen ihren Platz im Tabellenmittelfeld.
