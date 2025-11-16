St. Tönis war eine Nummer zu groß für Rhede. – Foto: Jens Terhardt

"Dann platzt der Knoten": St. Tönis überrollt Rhede, ETB mit Remis U19-Niederrheinliga: Ein immens wichtiger Punkt stand am Ende für den ETB Schwarz-Weiß Essen gegen Ratingen 04/19 zu Buche. Ansonsten wäre Tabellenführer SG Unterrath enteilt. Der SC St. Tönis feierte einen Kantersieg gegen den VfL Rhede.

7:1 - Der SC St. Tönis ließ dem VfL Rhede in der Endabrechnung keine Chance und wagt allmählich den Weg nach oben. Im Kampf um den Einzug in die DFB-Nachwuchsliga kam der ETB Schwarz-Weiß Essen nicht über ein 1:1 gegen Ratingen 04/19 hinaus, hat Platz eins dafür weiter in der eigenen Hand. Die SG Unterrath bezwang unterdessen den KFC Uerdingen mit 3:0. Die Krefelder geben sich für die kommenden Wochen optimistisch.

Mit zuvor drei Pleiten in Folge stand dem KFC ein echter Brocken vor der Brust: "Uns war natürlich auch bewusst, dass mit Unterrath vielleicht sogar die stärkste Mannschaft der Liga auf uns zukommt", sagt Trainer Patrick Nawrocki. "Dahingehend haben wir einzelne Problematiken aufgegriffen, vor Augen geführt und auch Lösungsansätze herausgearbeitet. Wir haben auch dahingehend eine kleine systematische Veränderung vorgenommen, die so weit gut gegriffen hat." So war der Stand bis zum ersten Gegentreffer (15.), danach mussten die Hausherren gegen den Tabellenführer einem Rückstand hinterherrennen, der kurz vor der Halbzeitpause auch noch verdoppelt wurde (41.). Die folgende Reaktion seiner Schützlinge imponierte Nawrocki, weil eben nicht die Köpfe runtergingen: "Uns ist natürlich auch bewusst im Trainerteam, dass gerade für die Spieler so eine Phase nicht einfach ist. Wir sagen auch, dass wir die Intensität gerade mit und gegen den Ball in jedem Spiel deutlich höher schrauben müssen. Diese war dann auch gut und da nehmen wir immer das Positive mit." In der Schlussphase machte Unterrath schließlich den Deckel drauf, behauptet somit die Tabellenführung. Der KFC möchte sich von der Pleite jedoch nicht unterkriegen lassen und schöpft neuen Mut für die kommenden Aufgaben: "Wir sind sehr optimistisch, dass wir auch entsprechend zeitnah uns belohnen werden und auch da die positiven Resultate mitnehmen können."