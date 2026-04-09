"Dann können wir was holen" - BSC Acosta empfängt Gifhorn!

„Es ist eine Mannschaft, die über eine sehr hohe individuelle Qualität verfügt.“ Das zeigte auch das Hinspiel, das Gifhorn mit 4:1 gewann, auch wenn Acosta bis zur 60. Minute das Spiel offen gestaltete.

Für Acosta geht es darum, diese Phase zu nutzen: „Und genau in die Kerbe müssen wir halt reinschlagen.“ Gleichzeitig ist dem Coach bewusst, dass sein Team eine gute Leistung braucht: „Es ist natürlich dennoch so, dass wir da einen guten Tag brauchen, um etwas zu holen.“ Dennoch ist ebenfalls klar, dass Gifhorn vier der vergangenen fünf Ligaspiele verlor und Nerven zeigte.

Trotz der starken Hinrunde sieht Sievert auch Ansatzpunkte: „Jetzt muss man natürlich feststellen, dass sie mit Beginn der Rückrunde ein paar Probleme bekommen haben. Ich glaube, das hängt auch sehr nah mit der schwerwiegenden Verletzung von Melvin Luckiewicz zusammen.“

Die Zielsetzung ist dennoch klar formuliert: „Wenn wir einen guten Tag haben und wir uns an den ausgearbeiteten Matchplan halten, dann sind wir bei uns zu Hause in der Lage, auch Gifhorn Punkte abzunehmen und vielleicht sogar dreifach zu punkten. Denn das ist unser Ziel.“

Auch tabellarisch steht einiges auf dem Spiel: „Wir brauchen auch Punkte, um unser Ziel, den Klassenerhalt, so früh wie möglich einzutüten.“ Entsprechend fokussiert verlief die Trainingswoche: „Die Jungs haben sehr gut gearbeitet.“ Aktuell steht BSC Acosta auf dem neunten Platz, doch der Abstand auf Rang 13 beträgt nur mickrige zwei Punkte.

Sievert zeigt sich optimistisch, betont aber gleichzeitig die Stärke des Gegners: „Uns erwartet eine individuell sehr gut aufgestellte Mannschaft, die immer in Lage ist, Tore zu schießen.“ Entscheidend wird daher eine geschlossene Mannschaftsleistung sein: „Von daher brauchen wir dann eine gute mannschaftliche Leistung. Und dann können wir auch was holen.“

Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr in Braunschweig.