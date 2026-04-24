"Dann können wir mit ruhigem Gewissen in die Sommerpause gehen"

Stürmer Florian Graupner, der mit bislang 11 Treffern erneut zu den treffsichersten Spielern seines Teams gehört, sieht die Gründe für die jüngste Ergebniskrise vor allem im personellen Bereich: „Ich weiß auch nicht recht. Wir haben in der Rückrunde auf jeden Fall Verletzungspech gehabt, gerade wenn man an unseren Top-Torschützen Rick Fleischer denkt. Natürlich auch weitere Ausfälle und dadurch wird der Kader auch immer kleiner.“ Zudem habe sich die Mannschaft zuletzt das Leben selbst schwer gemacht: „Wir machen uns es im Spiel einfach selber schwer, gerade wenn ich an die letzten drei Partien denke. Klar ist ein Unentschieden immer besser als eine Niederlage, aber gerade die beiden Spiele zuhause musst du gewinnen.“

Trotz der kleinen Delle fällt das Gesamtfazit bei den Kickers positiv aus. In ihrer zweiten Saison nach dem Aufstieg bewegt sich die Mannschaft weiterhin im oberen Tabellenbereich. „Dennoch bin ich selber mit der Saison zufrieden und das würden mir viele aus der Mannschaft auch bestätigen“, so Graupner. Nach der Herbstmeisterschaft seien die Erwartungen zwar gestiegen, doch fehlte es in der Rückrunde an Konstanz: „Natürlich haben nach der Herbstmeisterschaft alle an den großen Aufstieg geglaubt, aber dafür waren wir in der Rückrunde einfach nicht konstant genug und haben viele Punkte selber hergeschenkt.“ Mit Blick auf die Gesamtbilanz bleibt jedoch festzuhalten: „Wir haben bis jetzt nur drei Spiele in der ganzen Saison verloren. Wenn wir bis zum Ende unter den Top 8 bleiben, können wir mit einem ruhigen Gewissen in die Sommerpause starten.“

Respekt vor dem kommenden Gegner

Mit Greiz wartet nun ein Gegner, der ebenfalls nicht zu unterschätzen ist. „Wenn Greiz mit einem gut besetzten Kader kommt, gehören sie auf jeden Fall zu einem Top-Team und man darf sie auf gar keinen Fall unterschätzen. Sie stehen nicht ohne Grund auf Platz 7“, warnt Graupner. Entsprechend erwartet der Offensivspieler eine umkämpfte Begegnung: „Ich glaube, es wird ein sehr enges und kämpferisches Spiel werden.“ Entscheidend werde sein, die Fehler der vergangenen Wochen abzustellen und als geschlossene Einheit aufzutreten: „Wir müssen uns als Mannschaft in jeder Situation pushen und als Team auftreten, den Hexenkessel zuhause brodeln lassen und am besten die drei Punkte in Gera behalten.“