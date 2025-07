„Dann ist mir nicht bange“ – SVW geht ungeschlagen in die neue Saison

Nach einer erfolgreichen Saisonvorbereitung startet der SV Walpertskirchen nun in die Bezirksliga. Am Samstag wartet der FC Fatih Spor Ingolstadt.

„Wir haben auch sehr gut gespielt“, lobt Trainer Josef Heilmeier seine Mannschaft. „Wenn wir diese Form in die Saison reinbringen, ist mir nicht bange“, zeigt sich der SVW-Coach durchaus optimistisch. Paul Jäger hatte in der 54. Minute zum 1:0 getroffen, den Ausgleich der Gäste (61./Luis Mikusch) konterte Julian Jaros (83.) mit dem Siegtreffer. Los geht’s für den SVW in der Bezirksliga Gruppe Nord kommenden Samstag um 14 Uhr mit dem Heimspiel gegen den FC Fatih Spor Ingolstadt.

Sechsmal hat Walpertskirchen getestet, viermal wurde gewonnen, zwei Partien endeten remis. Ende Juni ging’s los gegen den SC Landshut-Berg, Aufsteiger in die Kreisklasse Landshut. Torschützen beim 5:0 (2:0)-Sieg waren Christian Käser, Tobias Rauch, Paul Jäger, Daniel Schuler und der spielende Co-Trainer Nils Wölken. Der SV Aschau am Inn, Aufsteiger in die Bezirksliga Ost, war dann zu Gast. Torlos endete dieser Vergleich „gegen einen spielstarken Gegner mit wirklich kernigen Burschen“, so der SVW-Trainer.

Auch der TSV Ebersberg spielt diese Saison als Aufsteiger in der Bezirksliga Ost. Julian Jaros‘ Missgeschick in Form eines Eigentores brachte die Gastgeber nach fünf Minuten in Führung. In der 94. Minute gelang dem Pechvogel der Ausgleich. Bemerkenswert: Mit Benedikt (23), Daniel (20) und dem eingewechselten und erst 17-jährigen Georg Schuler standen drei Brüder im WSV-Trikot auf dem Platz. „Die beiden älteren haben sich bisher bewährt, da kann der jüngere auch nicht so schlecht sein“, ist der launige Kommentar ihres Trainers dazu.

Der TSV Buchbach II (Kreisliga Inn/Salzach) wurde 2:0 (1:0) geschlagen; Torschützen waren Abwehrchef Martin Deutinger (45+1) und Christian Käser. Zum vorletzten Test war Kreisklassist FC Forstern zu Gast. 5:1 (2:0) gewann Walpertskirchen standesgemäß. Raphael Hösl, Abwehr-Neuzugang aus Anzing, traf zum 1:0 (38.), Käser (45+1) sorgte mit seinem dritten Testspieltreffer für den 2:0-Pausenstand. Den Anschlusstreffer durch Forsterns neuen Spielertrainer Leonidas Balderanos (56.) beantworteten Luca Fellermeier (785., 80.) per Doppelpack und Jaros (90+1) zum 5:1. So geht der Aufsteiger ungeschlagen in die Saison.