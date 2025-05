"Dann ist auch gegen Wegberg-Beeck was drin": FC Hennef braucht Punkte

Die Ausgangslage vor dem Duell zwischen dem FC Hennef 05 und dem FC Wegberg-Beeck ist klar: Für die Gastgeber geht es am Sonntag um alles, für die Gäste um die sportliche Ehre. Während Beeck mit 47 Punkten auf Rang vier steht und diesen verteidigen will, droht Hennef (27 Punkte) weiterhin der Abstieg – bei nur noch drei verbleibenden Partien muss dringend gepunktet werden.

Das Hinspiel entschied Beeck knapp mit 3:2 für sich. Auch diesmal dürfte es ein enges Spiel werden. „Ich erwarte ein knappes, enges Spiel und natürlich brauchen wir auch das Spielglück auf unserer Seite. Dann ist gegen Beeck was drin“, sagt Frank Fußhöller, sportlicher Leiter des FC Hennef.

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr

Fußhöller warnt vor der individuellen Qualität des Gegners, sieht seine Mannschaft jedoch keinesfalls chancenlos: „Beeck gehört mit Sicherheit zu den Top-Mannschaften der Liga. Aber es gibt in unserer Situation kein einfaches oder schweres Spiel. Jedes Spiel ist jetzt ein Endspiel und wir haben nach wie vor die Möglichkeit auf einen Nichtabstiegsplatz zu klettern."

Personell hat Hennef einige Sorgen: Neben den Langzeitverletzten Marvin Mundil und Lukas Kubek fällt Johannes Siregar weiterhin aus. Ansgar Pflüger musste das Training abbrechen – ein Einsatz ist fraglich. Hoffnung macht die Rückkehr von Nils Teixeira ins Mannschaftstraining.

Auch Beecks Trainer Mike Schmalenberg erwartet eine intensive Begegnung. Seine Mannschaft gewann zwar zuletzt 3:2 in Schafhausen, musste aber hart arbeiten. „Wir haben letzte Woche die Erfahrung gemacht haben, gegen eine Mannschaft zu spielen, die im Abstiegskampf alles reinhaut. In Hennef wird es ähnlich emotional werden“, so Schmalenberg.

Schmalenberg: "Wenn sie ins Laufen kommen..."

Besonders warnt er vor Hennefs Entwicklung: „Sie haben sich im Winter gut verstärkt und mit dem Trainerwechsel nochmal etwas bewegt. Wenn sie ins Laufen kommen, können sie ihre Qualitäten auf den Platz bringen. Wir dürfen deren Spielfreude nicht zu Zuge kommen lassen, müssen selbst spielfreudig sein und bereit sein, Zweikämpfe anzunehmen.“

Trotz der scheinbar komfortablen Tabellensituation will Beeck weiter punkten: „Auch wenn es tabellarisch nicht mehr um viel geht, wollen wir unseren vierten Platz verteidigen. Dafür müssen wir in Hennef liefern“, betont Schmalenberg.

Personell sieht es beim FC Wegberg-Beeck gemischt aus. Kai Bösing fällt mit einem Muskelfaserriss bis Saisonende aus. Luca Bini ist angeschlagen, Timo Braun befindet sich im Aufbau. Torwart Stefan Jakimovski wird in dieser Saison nicht mehr eingreifen.