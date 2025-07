„Dann hören wir alle auf“

Jugendleiter rebellieren gegen Regeländerungen des Verbands

„Es reicht!“ Die Fußball-Jugendleiter im Landkreis Erding sind sauer auf DFB und BFV. Das wurde in der Jugendleiter-Pflichtversammlung beim SV Eintracht Berglern deutlich. Immer neue Regeln und Änderungen im Nachwuchsfußball seien an Kinder und Erwachsene nicht mehr zu vermitteln, so der Tenor.

Kinder wollen Erwachsenen-Regeln

Nach einer erst einmal recht harmonischen Sitzung meldete sich nach knapp zwei Stunden der Grüntegernbacher Jugendleiter und Schiedsrichter Walter König mit einer Frage zum Thema D-Jugend zu Wort. Nach einem von ihm besuchten Webinar mit DFB-Nachwuchs-Sportdirektor Hannes Wolf und Trainer Daniel Bierofka gewinne er den Eindruck, dass die D-Jugend im kommenden Jahr sieben-gegen-sieben auf einem Zwillingsspielfeld spielen werde.

„Dafür brauche ich 14 Kinder. Habe ich die nicht, spielen auf dem einen Feld 7/7 und auf dem anderen von mir aus 4/4. Da ist mir der Kamm hochgegangen“, sagte ein erzürnter König. „Wenn ich mich mit Eltern und Kindern unterhalte, höre ich, dass alle auf das große Spielfeld wollen. Aber die Herrschaften vom DFB und das Kompetenzteam haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und wollen es wieder ganz anders machen.“ König drohte, D-Jugendliche in die C-Jugend hochzuschieben und erntete tosenden Applaus. Man dürfe nichts auf sich zukommen lassen, sondern müsse dies im Vorfeld verhindern.

Sein Moosinninger Kollege Christian Brunner stimmte ihm zu. Versuche er in einem Saal 150 Mitgliedern die diversen Regeln zu erklären, „dann schauen mich 120 an und sagen, ‚ich kapiere es nicht‘“. Er habe das Gefühl, es werde immer mehr mit den Änderungen im Nachwuchs, „aber irgendwann muss mal Schluss sein. Fußball muss verständlich bleiben. Wir sind alle ehrenamtlich tätig, aber ich bin nicht mehr gewillt, dass ich die Situationen in diesem Umfang erkläre. Ihr verliert die Leute, die sich reinhängen, weil wir selbst nicht mehr dahinter stehen“, erklärte er und erfuhr große Zustimmung.

Andreas Heilmaier, Abteilungsleiter der SpVgg Altenerding, forderte den Bayerischen Fußballverband (BFV) auf, nicht alle Vorschläge des DFB abzunicken. Altenerdings Jugendleiter René Feuker sagte recht plakativ: „Bei den D-Junioren, die langsam anfangen zu denken, sagen wir, sie sollen sieben-gegen-sieben spielen. Die schauen Bundesliga und sagen, ‚ich will so spielen, wie die und nicht diesen Krampf‘“.

Ein anderer Jugendleiter ergänzte: „Meine E-Jugendlichen freuen sich, dass sie jetzt mit Anstoß, Einwürfen und Ecken spielen dürfen.“

Feuker platzte der Kragen: „Ihr habt ein Riesenproblem, dass es eben nicht so ist, dass einer von oben etwas vorgibt und es die Kaskade hinunter alle umsetzen. Es ist ein Ehrenamt, wir werden nicht bezahlt. Wir machen das unfassbar gern. Aber wenn wir es nicht mehr gern machen, dann ist es aus und wir hören alle auf. Und dann verliert ihr so viele Ehrenamtliche im Fußball, dass euch diese Kaskade, mit dem Ziel, so viele Profis wie möglich rauszukriegen, so dermaßen zusammenbricht. Wir haben eh schon Bürokratie bis zum Erbrechen, und jetzt nehmen sie uns den Fußball noch weg.“

Kritik an DFB und Sportdirektor Wolf

Hannes Wolf suche nach einer Daseinsberechtigung, formulierte es König. „Sonst könnten wir den Fußball so lassen, wie er seit 150 Jahren schön ist, und man müsste nicht immer etwas anderes erfinden, nur damit wir die Leute ‚damisch‘ machen.“ Und Feuker ergänzte: „Bitte kommuniziert nach oben, dass das Ehrenamt keinen Bock mehr hat auf nochmalige Änderungen. Hauptsache, die Kids sind von der Straße weg und spielen Fußball und nicht noch ne Regel und noch ne Regel“. Kreisjugendleitzer Stefan Erl versprach, das Thema in den Verband „nach oben“ mitzunehmen.

Kritik kam auch seitens des Sportgerichts auf. „Der D-Juniorenbereich ist der aktivste, wenn es darum geht, dem Sportgericht Arbeit zu verschaffen“, sagte der Vorsitzende des Bezirks- und Jugendsportgerichts, Thomas Lindner.