»Dann hat's noch a bissl gebrannt«: SVS mit Chancen-Wucher zum Sieg!

"Wir gehen weiter Schritt für Schritt unseren Weg", hatte Schaldings "Abschiedstrainer" Stefan Köck, der nach dieser Saison die grün-weißen Farben nach zwölf Jahren auf der Trainerbank ablegen wird, vor Anpfiff seiner Elf in Augsburg konstatiert. Dieser weitere Schritt ist den Passauer Vorstädtern an diesem 15. Spieltag der Bayernliga-Süd einmal mehr gelungen: Mit einem 2:1-Auswärtserfolg gegen Türkspor bleibt der SVS weiter in der Erfolgsspur.

Zum Spielgeschehen: Schalding dominierte die ersten 45 Minuten fast nach Belieben und schoss sich bereits nach gut 15 Minuten durch einen Treffer von Dorfner zur verdienten Führung. Die Heimelf musste sich gegen bärenstarke Gäste immer wieder zur Wehr setzen. Einziges Manko der Köck-Elf: die Chancenauswertung! Denn: Sie hätte weit höher führen können zur Pause - wenn nicht sogar müssen!

Türkspor Augsburg kam dann mit ordentlich Schwung aus der Kabine und wollte sich freilich noch nicht geschlagen geben. Die Schaldinger hatten trotz anfänglich leichtem Kontrollverlust dennoch erneut die besseren Möglichkeiten (u.a. Alu-Treffer von Dorfner): Gallmaier netzte in der 68. zum 2:0 ein. Quasi aus dem Nichts heraus gelang Augsburgs Capar nach einem SVS-Fehler kurz vor Schluss noch der Anschlusstreffer, der für Spannung sorgte. Doch Schalding brachte die Führung über die Zeit zum am Ende überaus verdientem Auswärtserfolg.

"Eine insgesamt sehr gute Leistung unserer Elf", findet auch SVS-Sportlicher-Leiter Markus Clemens, "doch leider haben wir eine Vielzahl an Chancen nicht nutzen können."

Sei's drum: Die Mannen von Stefan Köck gewinnen somit das dritte Spiel in Folge und sind seit nunmehr fünf Partien ungeschlagen, was in der Tabelle Platz sieben bedeutet.