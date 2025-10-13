„Dann haben wir eben trainiert“ – Lehndorf trotzt Spielabsage gelassen

Die Begegnung soll laut Verband noch im Oktober oder spätestens im November nachgeholt werden. Für die Lehndorfer, die seit Wochen an der Tabellenspitze stehen, war die Absage kein Grund für Frust. „Wir haben dann einfach trainiert am Samstag und bereiten uns nun auf Freitagabend gegen Peine vor“, so Schaumburg weiter.

Mit 24 Punkten aus neun Spielen bleibt der TSV weiterhin Tabellenführer, dicht gefolgt vom TSV Wendezelle (22 Punkte), der durch einen Sieg näher herangerückt ist. Der Vorteil: Lehndorf hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Am kommenden Freitagabend wartet nun ein echter Prüfstein: Das Auswärtsspiel beim VfB Peine, der aktuell auf Rang sieben steht, dürfte deutlich anspruchsvoller werden – und Gelegenheit bieten, den Rhythmus nach der Zwangspause schnell wiederzufinden.