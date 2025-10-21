"Dann guckst du blöd aus der Wäsche" - SVG deutlich gegen Freie Turner

„Wir haben von Beginn an das Spiel kontrolliert und diesmal direkt unsere ersten Chancen genutzt“, sagte der spielende Co-Trainer André Weide nach dem überzeugenden Auftritt. Bereits nach einer halben Stunde führte die SVG durch Treffer von Yannis Fischer (6., 31.) und Julian Kratzert (14.) klar mit 3:0. Spätestens nach der Roten Karte gegen FT-Spieler Florian Reinke (35.) war die Partie entschieden.

„Hinzu kam eine konzentrierte Defensivleistung. Wir haben lediglich eine Chance in der ersten Halbzeit zugelassen und in der zweiten Halbzeit keine“, lobte Weide die mannschaftliche Geschlossenheit. Nach der Pause erhöhten Jannis Hungerland (50.) und Nicolas Krenzek (76.) auf den 5:0-Endstand.

FT-Trainer Julian Runzer zeigte sich hingegen bedient: „Stark dezimierter Kader, verteilen dann wie in den letzten Spielen leider auch wieder unfassbare Geschenke.“ Seine Mannschaft kassierte „das erste Tor natürlich wieder nach einer Ecke“ und nach einem Fehlpass auch das zweite – „dann guckst du blöd aus der Wäsche wieder.“

Während die SVG Göttingen einen perfekten Tag erwischte und mit der besten Defensivreihe der Liga auf Rang fünf steht, rutschten die Freien Turner auf Platz zehn ab. „War echt ein super Auftritt von uns, bin immer noch begeistert“, fasste Weide zusammen.