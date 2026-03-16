"Dann geh doch zum Kegeln!": Lustige Liveticker-Sprüche vom Wochenende

– Foto: Imago Images

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zum Lachen bzw. zum Schmunzeln.

Brian mit dem fünften langen Ball heute, vielleicht kommt ja einer heute noch an.

Liveticker von Auron Hajdaraj

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In der Halbzeit beim Spiel Kickers Offenbach vs. SG Sonnenhof Großaspach – Endstand: 1:3 (Sa., 14.03.2025, 14:00 Uhr)

Also Freunde, ich bin offiziell blind und der Stadionsprecher hatte Recht. Das 1:0 für Aspach ging auf Kosten von Loris Maier. Sorry!

Liveticker der Presse der SG Sonnenhof Großaspach

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In der 71. Minute beim Spiel Sportfreunde Lorch vs. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II – Endstand 3:1 (So., 15.03.2025, 15:00 Uhr)

Erzürnter Ruf eines Gästeanhängers: "Der Achter schreit jedesmal, dann geh doch zum Kegeln!"

Liveticker von Hansjürgen Jablonski

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