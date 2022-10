Danke STEDA! Danke Bullshit Media!

Ein Riesen Dank geht hier vor allem an Daniel Heidemann, der uns immer mit Rat und Tat zur Seite steht und nicht nur großzügiger Sponsor unserer Mannschaft ist, sondern auch immer ein Teil der Mannschaft bleiben wird!

Übrigens wurde in den neuen Trikots bis jetzt jedes Spiel gewonnen, damit soll es am Freitag in Esterwegen weitergehen!