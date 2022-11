"DANKE SCHIRI." Badischer Fußballverband +++ bfv und Das Örtliche sagen wieder "DANKE SCHIRI."

In den drei Kategorien Schiedsrichterin, Schiedsrichter U50 und Schiedsrichter Ü50 haben die Kreisschiedsrichtervereinigungen ihre jeweiligen Sieger*innen auserwählt. Die Leistungsklasse oder die Anzahl der geleiteten Spiele sind dabei nicht die ausschlaggebenden Kriterien. Vielmehr geht es um das gesamtheitliche Engagement für die Schiedsrichterei: Die Aktivität in der Schiedsrichtergruppe, besonders bei der Gewinnung und Betreuung des Schiedsrichternachwuchses, soziales Engagement oder besonders positives Teamverhalten sind Beispiele dafür, worauf es bei dem DANKE SCHIRI.-Wettbewerb ankommt.

Zunächst erhalten alle Kreissieger*innen eine Ehrung in ihrer jeweiligen Schiedsrichtervereinigung. Diese finden möglichst in öffentlichem Rahmen statt, um den Preisträger*innen viel positive Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Anschließend können sich die Preisträger*innen auf die bfv-Ehrungsveranstaltung freuen, zu der sie neben Geschenken und Urkunden alle eine Einladung erhalten. Der Festakt findet am 18. März 2023 im Röser Verlagshaus in Karlsruhe statt, bei dem Partner, welcher DANKE SCHIRI. im Badischen Fußballverband vor Ort unterstützt. Eine Jury wählt aus allen Geehrten pro Kategorie einen bfv-Sieger bzw. eine bfv-Siegerin, die in diesem Rahmen verkündet werden.

bfv-Vizepräsident Spielbetrieb Rüdiger Heiß über die Bedeutung des Wettbewerbs: "In Zeiten von Schiedsrichtermangel und immer wieder teils heftigen Schlagzeilen ist es umso wichtiger, unsere Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter und deren unermüdliches Engagement in ein positives Licht zu rücken. Genau das machen wir nun schon seit vielen Jahren mit DANKE SCHIRI. Ich gratuliere schon jetzt den ausgewählten Preisträgern und freue mich, sie alle bei der Landesehrung zu treffen."

Die Preisträger 2022/23:

Kreis U50 Ü50 Weiblich

Tauberbischofsheim Andy Grüßung Norbert Müller Ramona Haberkorn