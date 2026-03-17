Danke Schiri 2026: Württemberg feiert seine Unparteiischen

Im Anschluss folgte eine Talkrunde mit Volker Stellmach, Knut Kircher und dem U21-Landessieger Jakob Friedrich Birkert. Der 18-Jährige aus Bretzfeld berichtete von seinem Einstieg ins Ehrenamt des Schiedsrichters und seinen Ambitionen. Höhepunkt des Abends war die Bekanntgabe der württembergischen Landessiegerin und Landessieger, die vom DFB am 16. Mai zum Bundesliga-Topspiel Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart eingeladen sind.

Kategorie Schiedsrichterinnen

Folgende Schiedsrichterinnen wurden als Bezirkssiegerinnen ausgezeichnet:

Katharina Heilig (SRG Wangen) ➡️ Landessiegerin

Alina Runkel (SRG Ludwigsburg)

Melanie Guter (SRG Saulgau)

Janina Gropper (SRG Schwäbisch Gmünd)

Annika Depfenhart (SRG Rottweil)

Michaela Adam (SRG Stuttgart)

Kategorie Schiedsrichter unter 50

Folgende Schiedsrichter wurden in der Kategorie "unter 50" ausgezeichnet:

Fabian Baiz (SRG Wangen)

Michael Streibl (SRG Ehingen)

Marcel Messerschmidt (SRG Leonberg)

Jonas Immel (SRG Bad Mergentheim)

Massimiliano Biancucci (SRG Esslingen)

Thomas Horvat (SRG Nördlicher Schwarzwald) ➡️ Landessieger

Ralf Häussermann (SRG Riß)

Tobias Vogt (SRG Schwäbisch Gmünd)

Knut Krimmer (SRG Schwäbisch Hall)

Saeed Mahmoodi (SRG Stuttgart)

Rainer Friedrich (SRG Tübingen)

Andre Dorn (SRG Zollern-Balingen) Kategorie Schiedsrichter über 50 Folgende Schiedsrichter wurden in der Kategorie "über 50" ausgezeichnet: Herbert Bögel (SRG Münsingen)

Werner Vosseler (SRG Vaihingen/Enz)

Theo Deuser (SRG Künzelsau)

Arnold Ardelmann (SRG Göppingen)

Erich Frey (SRG Calw)

Hubert Übelhör (SRG Riß)

Hermann Eberhard (SRG Heidenheim)

Umberto Guancialino (SRG Backnang)

Richard Wingert (SRG Tuttlingen) ➡️ Landessieger

Karl Pferdt (SRG Ravensburg)

Martin Diederich (SRG Böblingen)

Wertschätzung für unsere Referees

Die DANKE SCHIRI‑Veranstaltung zeigte erneut, wie vielfältig und engagiert die Unparteiischen in Württemberg sind. Ob jung oder erfahren, Frauen oder Männer – sie alle tragen dazu bei, dass Fußball Woche für Woche stattfinden kann. Oder wie es Volker Stellmach formulierte: „Ihr seid das Fundament unseres Spiels – und dafür sagen wir Danke.“

Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in Württemberg - Wir bedanken uns herzlich bei Euch für das große Engagement von der Basis bis zur Spitze!



Ein großes Dankenschön geht ebenfalls an unsere Gastgeberin - die Württemberger Medien - für einen wunderbaren Ehrungsabend.