 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Danke Schiri 2026: Württemberg feiert seine Unparteiischen

Aktuelle Informationen kommen vom Württembergischen Fußballverband.

von wfv · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: WFV

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Auch in diesem Jahr setzt die Ehrungsveranstaltung DANKE SCHIRI ein deutliches Zeichen der Wertschätzung für unsere herausragenden Schiri-Persönlichkeiten in Württemberg. Wie gewohnt hieß der Gastgeber des Abends Württemberger Medien – eine vertraute Umgebung, die erneut für eine gelungene Mischung aus feierlicher Atmosphäre und lockerer Stimmung sorgte.

Durch den Abend führte Hartmut „Hardy“ Landbeck, der mit seiner humorvollen und direkten Art die passenden Worte fand. Begrüßt wurden die Gäste von Verbands-Schiedrichter-Obmann Volker Stellmach, Florian Steinberg (SFV-Obmann), Knut Kircher (Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH), Jonathan Woldai (VSRA-Verantwortlicher für SR-Gewinnung und -Erhaltung) sowie Gastgeber Norbert Rubner, der mit seinem Team den Rahmen für einen tollen Abend bereitstellte.

Auszeichnungen in vier Kategorien

Wie immer standen die Menschen im Mittelpunkt, die Woche für Woche Verantwortung übernehmen und das Spiel am Laufen halten. Den Auftakt machten die Schiedsrichterinnen, bevor nach dem gemeinsamen Essen die Kategorien U50, Ü50 und U21 ausgezeichnet wurden.

Im Anschluss folgte eine Talkrunde mit Volker Stellmach, Knut Kircher und dem U21-Landessieger Jakob Friedrich Birkert. Der 18-Jährige aus Bretzfeld berichtete von seinem Einstieg ins Ehrenamt des Schiedsrichters und seinen Ambitionen. Höhepunkt des Abends war die Bekanntgabe der württembergischen Landessiegerin und Landessieger, die vom DFB am 16. Mai zum Bundesliga-Topspiel Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart eingeladen sind.

Kategorie Schiedsrichterinnen

Folgende Schiedsrichterinnen wurden als Bezirkssiegerinnen ausgezeichnet:

  • Katharina Heilig (SRG Wangen) ➡️ Landessiegerin
  • Alina Runkel (SRG Ludwigsburg)
  • Melanie Guter (SRG Saulgau)
  • Janina Gropper (SRG Schwäbisch Gmünd)
  • Annika Depfenhart (SRG Rottweil)
  • Michaela Adam (SRG Stuttgart)

Kategorie Schiedsrichter unter 50

Folgende Schiedsrichter wurden in der Kategorie "unter 50" ausgezeichnet:

  • Fabian Baiz (SRG Wangen)
  • Michael Streibl (SRG Ehingen)
  • Marcel Messerschmidt (SRG Leonberg)
  • Jonas Immel (SRG Bad Mergentheim)
  • Massimiliano Biancucci (SRG Esslingen)
  • Thomas Horvat (SRG Nördlicher Schwarzwald) ➡️ Landessieger
  • Ralf Häussermann (SRG Riß)
  • Tobias Vogt (SRG Schwäbisch Gmünd)
  • Knut Krimmer (SRG Schwäbisch Hall)
  • Saeed Mahmoodi (SRG Stuttgart)
  • Rainer Friedrich (SRG Tübingen)
  • Andre Dorn (SRG Zollern-Balingen)

Kategorie Schiedsrichter über 50

Folgende Schiedsrichter wurden in der Kategorie "über 50" ausgezeichnet:

  • Herbert Bögel (SRG Münsingen)
  • Werner Vosseler (SRG Vaihingen/Enz)
  • Theo Deuser (SRG Künzelsau)
  • Arnold Ardelmann (SRG Göppingen)
  • Erich Frey (SRG Calw)
  • Hubert Übelhör (SRG Riß)
  • Hermann Eberhard (SRG Heidenheim)
  • Umberto Guancialino (SRG Backnang)
  • Richard Wingert (SRG Tuttlingen) ➡️ Landessieger
  • Karl Pferdt (SRG Ravensburg)
  • Martin Diederich (SRG Böblingen)

Wertschätzung für unsere Referees

Die DANKE SCHIRI‑Veranstaltung zeigte erneut, wie vielfältig und engagiert die Unparteiischen in Württemberg sind. Ob jung oder erfahren, Frauen oder Männer – sie alle tragen dazu bei, dass Fußball Woche für Woche stattfinden kann. Oder wie es Volker Stellmach formulierte: „Ihr seid das Fundament unseres Spiels – und dafür sagen wir Danke.“

Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in Württemberg - Wir bedanken uns herzlich bei Euch für das große Engagement von der Basis bis zur Spitze!

Ein großes Dankenschön geht ebenfalls an unsere Gastgeberin - die Württemberger Medien - für einen wunderbaren Ehrungsabend.