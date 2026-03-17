Danke Schiri 2026: Württemberg feiert seine Unparteiischen

Auszeichnungen in vier Kategorien
Wie immer standen die Menschen im Mittelpunkt, die Woche für Woche Verantwortung übernehmen und das Spiel am Laufen halten. Den Auftakt machten die Schiedsrichterinnen, bevor nach dem gemeinsamen Essen die Kategorien U50, Ü50 und U21 ausgezeichnet wurden.
Im Anschluss folgte eine Talkrunde mit Volker Stellmach, Knut Kircher und dem U21-Landessieger Jakob Friedrich Birkert. Der 18-Jährige aus Bretzfeld berichtete von seinem Einstieg ins Ehrenamt des Schiedsrichters und seinen Ambitionen. Höhepunkt des Abends war die Bekanntgabe der württembergischen Landessiegerin und Landessieger, die vom DFB am 16. Mai zum Bundesliga-Topspiel Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart eingeladen sind.
Kategorie Schiedsrichterinnen
Folgende Schiedsrichterinnen wurden als Bezirkssiegerinnen ausgezeichnet:
Kategorie Schiedsrichter unter 50
Folgende Schiedsrichter wurden in der Kategorie "unter 50" ausgezeichnet:
Kategorie Schiedsrichter über 50
Folgende Schiedsrichter wurden in der Kategorie "über 50" ausgezeichnet:
Wertschätzung für unsere Referees
Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in Württemberg - Wir bedanken uns herzlich bei Euch für das große Engagement von der Basis bis zur Spitze!
Ein großes Dankenschön geht ebenfalls an unsere Gastgeberin - die Württemberger Medien - für einen wunderbaren Ehrungsabend.