Danke Kaan!

Kaan fungierte seit 2019 als spielender Co- als auch Cheftrainer in unserem Herrenbereich.

Grundlegend trägt er unsere Vereinsfarben bereits seit dem Jugendbereich und war dort ebenfalls in verantwortlichen Positionen tätig.

Als der Verein sich in seiner wohl schwierigsten Phase der Vereinsgeschichte im Jahr 2023 dazu entschied, freiwillig eine Klasse tiefer in der Kreisliga Heidelberg wieder Fuß zu fassen, übernahm Kaan alias ,Gündokaan‘ das Zepter als Cheftrainer an der Pleikartsförster Straße.