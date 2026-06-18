Danke, Johanna! »Es ist immer mit dem Finger auf dich gezeigt worden« Erst Spielerin, dann Managerin: Nach 21 Jahren ist für Johanna Maier beim FC Ruderting Schluss. Das große Abschieds-Interview... von Helmut Weigerstorfer · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Gibt es einen schöneren Abschluss? Hanna Maier bei den spontanen Meister-Feierlichkeiten in Weinberg. – Foto: Simon Schwaiberger

Der FC Ruderting ohne Johanna Maier, Johanna Maier ohne den FC Ruderting - das eigentlich Unvorstellbare ist bald Realität. Denn nach 21 Jahren als Spielerin und Managerin der Frauenmannschaft des FC Ruderting ist für die 37-Jährige Schluss! Der frisch gekürte Bayernliga-Meister verliert eine der wichtigsten Figuren seiner Erfolgsgeschichte. Der ganze niederbayerische Mädlsfußball eine Vorreiterin und Wegbereiterin. Die Immobilienkauffrau, die nur 500 Meter vom FCR-Sportgelände entfernt wohnt, im Abschiedsinterview - Teil 1...

Nach 21 Jahren – zunächst als Spielerin, dann als Sportliche Leiterin – ist für Dich nun Schluss beim FC Ruderting. Wie schwer fällt Dir der Abschied?

Ein lachendes und ein weinendes Auge... Natürlich ist es emotional, wenn es dann tatsächlich vorbei ist – auch wenn ich zwei Jahre Zeit hatte, mich auf diesen Schritt vorzubereiten. Es wird aber auch ohne mich weitergehen! Meine Nachfolgerinnen, davon bin ich überzeugt, werden auch viel Herzblut in den Verein stecken. Das beruhigt... Hast Du das schon komplett realisiert, dass Du nun nicht mehr (haupt-)verantwortlich bist?

Nicht wirklich. Andere Themen haben zuletzt dominiert: Der Abschied langjähriger Spieler, die Meisterschaft, die Landesliga-Relegation der Reserve und die Planungen für die Regionalliga. Zudem werden wir bald eine dritte Mannschaft ins Rennen schicken. Derzeit ist richtig viel los rund um den Frauenfußball in Ruderting. Und deshalb unterstütze ich meine Nachfolgerinnen, wo ich nur kann. Von Woche zu Woche wird es jedoch weniger. Irgendwann ist es dann auch wichtig, den Weg komplett frei zu machen, um nicht zu blockieren.

Zurück in die Vergangenheit: Wie ist die kleine Johanna Maier rund um die Jahrtausendwende überhaupt zum Fußball gekommen?

Alle Buben in meiner Straße, mit denen ich aufgewachsen bin, sind regelmäßig zum Fußballtraining gegangen – und da wollte ich mit, weil mir sonst langweilig geworden wäre (schmunzelt). Du warst also das fünfte Rad am Wagen?

Kann man so sagen (schmunzelt).

Wie ist Dein und das Umfeld des Vereins damit umgegangen, dass da plötzlich ein Mädchen Fußball gespielt hat, was ja vor über 20 Jahren noch eine Seltenheit war?

Zu dieser Zeit war der FCR im Herrenbereich ja sehr erfolgreich, was im Mittelpunkt gestanden ist. Zudem war früher der Frauenfußball stärker von Spielerinnen geprägt, die einem eher maskulinen Erscheinungsbild entsprochen haben. Man wurde abgestempelt. Aber keine Sorge: Wir waren und sind richtige Mädls (lacht herzlich).

Schon die Spuren, die Hanna Maier (links) als Fußballerin hinterlassen hat, sind enorm. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Wann hast Du es im Kindesalter erstmals konkret wahrgenommen, dass Du als spielendes Mädl ein Exot bist?

Meine Mama ist immer davon ausgegangen, dass ich zeitnah aufhören werde - weil ich körperlich einfach unterlegen war und auch kein große Fußball-Talent hatte. Und dann sind es 21 Jahre geworden – unglaublich! Ohne mich selber loben zu wollen, aber ich habe einfach nie aufgegeben. Da gibt es eine Anekdote, die ich an dieser Stelle immer erzähle... Und zwar?

In der D-Jugend noch ist der Ball vor dem Tor stehen geblieben, wenn ich vom Sechzehner aus geschossen habe. Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Und in der C-Jugend hat es dann schon geklappt. Vielen Dank an dieser Stelle an meine Jugendtrainer, die mir extrem viel gelernt haben. Gab es Momente, in denen Du Dir einfach nur gewünscht hast, ein Junge zu sein?

Ja, freilich. Dann wäre im Fußball alles einfacher gewesen. Das soll aber jetzt nicht heißen, dass ich mit meinem Geschlecht unzufrieden bin. Aber es hat einfach weh getan, wenn immer mit dem Finger auf dich gezeigt worden ist. War man dann mal gut, sind Sprüche wie „Lass Dich doch nicht von einem Mädls ausspielen“ gekommen. Glücklicherweise bin ich eher eine, die sich durch solche Worte motivieren konnte. 2005 ist dann die Gründung der Frauen-Mannschaft beim FC Ruderting über die Bühne gegangen. Welche Erinnerungen hast Du daran?

Als damals 16-Jährige habe ich mich natürlich darüber gefreut, ohne den kompletten Einblick zu haben, was hinter den Kulissen gelaufen ist. Es war schön, dass ich plötzlich mit Fußballerinnen aus der Umgebung zusammenspielen durfte. Ich erinnere mich heute noch an ein Treffen im damals noch einstöckigen Vereinsheim in Ruderting. Was ist da passiert?

… ein Treffen mit dem Trainer von Kirchberg vorm Wald bezüglich einer Spielgemeinschaft. Letztendlich hat sich aber Rainer Liebl ernorm eingesetzt, sodass eine eigene Frauenmannschaft in Ruderting gegründet werden konnnte.

Die Rudertingerin (hinten, 4.v.l) war ein wichtiger Teil der Mannschaft, die 2019 den Aufstieg in die Bayernliga feiern konnte. – Foto: FC Ruderting