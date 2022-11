Danke Jens!

An diesem Freitag findet unser letztes Punktspiel in diesem Jahr statt. Wir empfangen auf heimischen Rasen die 2. Mannschaft der SF Schwefingen. Nach guter Leistung am letzten Freitag und 3 Punkte gegen den Spitzenreiter wollen wir noch einmal alles reinwerfen und die 3 Punkte zuhause behalten.

Leider werden wir mit diesem Spiel auch unseren langjährigen Trainer Jens Veenker verabschieden müssen.

Jens wechselte bereits in der Saison 2011/2012 als Spieler von seinem Heimatverein DJK Fehndorf zu uns. Nach einem erneuten Aufenthalt bei seinem Heimatverein wechselte Jens mit der Saison 2014/2015 als Spieler und Co-Trainer zu uns zurück und blieb dem Verein bis jetzt erhalten. Seine eigene erste Trainerstation begann für Jens mit der Saison 2015/2016 und den 3 darauffolgenden 3 Spielzeiten im Bereich der A-Jugend. Zusätzlich zur A-Jugend unterstütze Jens als Co-Trainer über mehrere Jahre die Trainer der 1. Herren Manfred Bruns und Stefan Kohne. Mit dem Abschied von Stefan Kohne übernahm Jens mit der Saison 2021/2022 das Amt des Trainers unserer 1. Herren.